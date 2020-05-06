 Hindistan yurtdışındaki 190 binden fazla vatandaşını geri getiriyor | DÜNYA | DW | 07.05.2020

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DÜNYA

Hindistan yurtdışındaki 190 binden fazla vatandaşını geri getiriyor

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Enfekte olanların sayısı 3 milyon 760 bine ulaştı. 264 bin kişi hayatını kaybetti, bir milyon 250 bin kişi hastalığı yendi. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...

Çok sayıda Hintli ucuz iş gücü olarak yurt dışında çalışıyor

Çok sayıda Hintli ucuz iş gücü olarak yurt dışında çalışıyor

Hindistan pandemi nedeniyle dünyanın en büyük tahliye operasyonlarından birini başlattı

Hindistan, seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurtdışından dönemeyen vatandaşlarını ülkeye getirmeye başlıyor. Sivil Havacılık Bakanı Hardeep Puri, yurtdışından en az 190 bin kişinin Hindistan'a dönmelerinin temin edileceğini açıkladı. Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre nakliyeler uçak, askeri nakliye araçları ve savaş gemileri ile yapılacak. Bu gece Dubai ve Abu Dabi'den vatandaşların uçaklarla getirilmeye başlanacağı belirtildi. Çok sayıda Hintli Körfez ülkelerinde çalışıyor. Geri dönen Hintlilerin yol masraflarının bir kısımını kendilerinin karşılayacağı kaydedildi. Ülkeye dönenler önce karantina altına alınacak. Almanya 240 bin civarında vatandaşını getirmişti. 

Güney Kore'den Kore Savaşı gazilerine maske

Güney Kore, Kore Savaşı'nın yabancı gazilerine maske göndererek minnet göstermeyi amaçlıyor. Güney Kore'nin bu kapsamda maske göndereceği 22 ülke arasında Türkiye de var.

Güney Kore Gaziler Bakanlığı, konuyla ilgi açıklamasında, "Bu 22 ülkenin tamamı, koronavirüs nedeniyle zorluklar yaşıyor ve yaşlı savaş gazilerine maske sağlanması acil bir konu. Bu gazilerin yaş ortalamasının 88 olması, onları hastalığa karşı daha savunmasız kılıyor" denildi.

Bakanlık, maskelerin, Güney Kore'nin "70 yıl önce aldığı hizmete karşı" gösterdiği minnetin sembolü olacağını belirtti.

Güney Kore'de şu an ülke içindeki olası bir kıtlığın önlenmesi için yurt dışına maske ihracatı yasak. Bu nedenle söz konusu proje, hükümetten alınan özel izinle hayata geçiriliyor.

Maskeler birçok ülkede Güney Kore'nin büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerince gazilerin evlerine gidilerek dağıtılacak.

1950-1953 Kore Savaşı'nda ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) koalisyonu tarafından desteklenen Güney Kore ordusu; Kuzey Kore ve Çin güçlerine karşı savaşmıştı.

Söz konusu koalisyonda Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık dâhil 22 BM üyesi ülkeden yaklaşık 2 milyon asker ve tıbbi görevli yer almıştı. Güney Kore hükümetinin verilerine göre, bu kişilerden 37 bin 902'si hayatını kaybederken 103 bin 460'ı yaralandı.

BM'den 4,7 milyarlık bağış çağrısı daha

Birleşmiş Milletler (BM), "kırılgan ülkelerde koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve milyonlarca insanın hayatının korunması" için 4,7 milyar dolarlık yeni bir bağış çağrısında bulundu.

BM, 25 Mart'ta uygulamaya başladığı küresel insani yardım planı kapsamında daha önce de 2 milyar dolarlık bağış çağrısı yapmıştı. BM, şu ana kadar bu meblağın yarısını toplamıştı.

Toplanacak 6,7 milyar doların, plan doğrultusunda Aralık ayına kadar yapılması öngörülen harcamaları karşılaması bekleniyor.

BM'nin yardım planında, başta Suriye ve Afganistan olmak üzere yaklaşık 20 ülkeye öncelik veriliyor.

DW,rtr,AP,AFP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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