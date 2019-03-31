 Hindistan yüzüncü yılında Amritsar Katliamı′nı anıyor | DÜNYA | DW | 13.04.2019

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DÜNYA

Hindistan yüzüncü yılında Amritsar Katliamı'nı anıyor

Hindistan'da tam yüz yıl önce İngiliz kolonyal güçlerinin düzenlediği Amritsar Katliamı törenlerle anılıyor. İngiltere katliamla ilgili henüz resmi olarak özür dilemiş değil.

Hindistan'da tam yüz yıl önce İngiliz kolonyal güçlerinin düzenlediği Amritsar Katliamı törenlerle anılıyor.

Hindistan'da tam yüz yıl önce İngiliz kolonyal güçlerinin düzenlediği Amritsar Katliamı törenlerle anılıyor.

Hindistan'da, İngiliz kolonyal güçlerinin 13 Nisan 1919 tarihinde düzenlediği Amritsar Katliamı törenlerle anılıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak katliamı "korkunç" olarak tanımladı. Modi şu ifadeleri kullandı:

"Bugün korkunç Jallianwala Bagh katliamının yüzüncü yılına tanıklık ediyoruz. Hindistan bu vahim günde tüm şehit olanları hürmetle anmaktadır. Kahramanlıkları ve fedakarlıkları unutulmayacak."

Törenlere Londra'yı temsilen Britanya Hindistan Yüksek Komiseri Dominic Asquith da katıldı. Amritsar'daki anıta çelenk koyan Asquith, yaptığı konuşmada "Burada olanı hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu. Asquith tarihin yeniden yazılamayacağını ancak tarihten öğrenilebileceğini söyledi.

Amritsar'daki katliamda Hindistan kaynaklarına göre yaklaşık 1000 kişi öldü.

Amritsar'daki katliamda Hindistan kaynaklarına göre yaklaşık 1000 kişi öldü.

Hindistan İngiltere'den özür bekliyor

13 Nisan 1919 tarihinde etrafı duvarlarla çevrili olan Jallianwala Bagh adlı bahçede aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 10 bin sivil bir araya gelmişti. Göstericiler kolonyal güçlerin baskıcı yöntemlerini ve iki yerel liderin tutuklanmasına isyan etmişti. İngiltere ordusuna bağlı birlikler silahsız kalabalığa ateş açmış; İngiltere hükümetine göre 379 kişi, Hindistan kaynaklarına göre ise yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Olay Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesinin güçlenmesini beraberinde getirmişti. Ülke 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ancak katliamla ilgili İngiltere'den şimdiye kadar resmi özür dilenmedi.

1997 yılında Kraliçe II. Elizabeth, Amritsar'ı ziyaret ederek katliamı anmış ancak eşi Philip'in ölü sayısının "abartıldığı" yönündeki açıklaması ziyarete gölge düşürmüştü. 2013 yılında Hindistan'ı ziyaret eden dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron da olayı "derinden utanç verici" olarak tanımlamış ancak özür dilememişti. Çarşamba günü parlamentoda bir konuşma yapan İngiltere Başbakanı Theresa May de katliamı Britanya-Hint tarihinde "utanç verici bir yara" olarak tanımlamıştı.

AFP/EC,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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