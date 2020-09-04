Hindistan: Vaka sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke

Hindistan, Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) ardından dünyada koronavirüs vakalarının sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede son 24 saat içinde kaydedilen 90 bin 82 yeni vaka ile toplam koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 200 bine ulaştı. 6 milyon 250 bin vakanın kaydedildiği Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) bugüne kadar 4 milyon 120 bin vaka Brezilya takip ediyordu.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde ise Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Hindistan'da bugüne kadar 71 bin 642 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs kaynaklı ölümler ABD'de 188 bin 500, Brezilya'da ise 126 bin 200 olarak kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayıldığı Hindistan'da geçen ay 2 milyonun üzerinde yeni vaka kaydedilmişti. Virüsün özellikle küçük kent ve köylerde hızla yayılmasına rağmen, hükümet ekonominin yeniden canlandırılmasını sağlamak için alınan önlemleri gevşetiyor.

Başkent Yeni Delhi'de metro seferleri yaklaşık beş aylık aradan sonra Pazartesi günü yeniden başladı. Trenlere, Covid-19 belirtisi göstermeyen kişilerin, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak binmesine izin veriliyor. Mart ayı sonunda seferlerin durdurulması öncesinde yaklaşık 2 milyon 600 bin yolcu taşıyan metro ulaşmının yeniden başlaması ile vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgede durumu daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

Koronavirüs salgının yol açtığı ekonomik krizden yoğun bir şekilde etkilenen ülkeler arasında bulunan Hindistan'da yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 24 küçüldüğü belirtiliyor. Yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfuslu ülkede Mart ayında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından milyonlarca kişi işsiz kaldı. Kentlerde çalışan göçmen işçilerin çoğunun işsiz kalarak köylerine geri dönmesi, Hindistan'ın ekonomisine zarar verirken, ülkede virüsün yayılmasını da hızlandırdı.

AFP,AP/JD,HT

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