 Hindistan: Pakistan’daki terör kamplarını vurduk | DÜNYA | DW | 26.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Hindistan: Pakistan’daki terör kamplarını vurduk

Hindistan, Pakistan topraklarındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait eğitim kampına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıya tepki gösteren Pakistan hükümeti ise bunu sınır ihlali olarak nitelendirdi.

Indien Unnao Kampfflugzeug SU-30 MKI landet bei einer Militärübung (picture-alliance/ZUMA Wire/P. Kumar Verma)

Hindistan, Pakistan’daki “terör kamplarına” hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vijay Gokhale, Salı günü başkent Yeni Delhi’de yaptığı açıklamada, Hayber-Pahtunhva eyaletinin Balakot kentinde Ceyş-i Muhammed örgütüne ait “en büyük eğitim kampına” operasyon düzenlendiğini belirtti.

Müsteşar Gokhale, “Operasyonda Ceyş-i Muhammed örgütüne mensup çok sayıda terörist, eğitimci, üst düzey komutan ve eğitim alan cihatçının elimine edildiğini” ifade etti.

Hintli diplomat, Hindistan’a yönelik “yakında düzenlenebilecek intihar saldırısı tehdidi” nedeniyle İslamcı Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik operasyonun şart olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır Hindistan’da faaliyet gösteren Ceyş-i Muhammed, 14 Şubat’ta Keşmir’in Hindistan’a ait olan bölgesinde düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Saldırıda paramiliter polis güçlerinin 40 mensubu yaşamını yitirmişti.

Pakistan - Zerstörung nach Luftangriff der Indischen Armee (AFP/ISPR)

Pakistanlı yetkililer fotoğrafta görünen ormanlık bölgeye bombalı saldırı yapıldığını bildiriyor.

Pakistan'dan tepki

Pakistan ise Hindistan’ın sınırı aşarak topraklarında operasyon düzenlemesine tepki gösterdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyş, bakanlıkta yapılan olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, Hindistan’ın fiilen sınır ihlalinde bulunduğunu söyledi. Kureyşi, “Bunu ağır bir saldırganlık olarak nitelendiriyorum” şeklinde konuştu. Kureyşi, “Pakistan’ın kendini savunma ve uygun bir tepki verme hakkını saklı tuttuğunu” vurguladı.

Keşmir sorunu nedeniyle iki ülke arasında sıklıkla gerginlik yaşanıyor. Hindistan’ın 1947’de Birleşik Krallık’tan bağımsızlığı ilan etmesi ve Hindistan ile Pakistan’ın ayrılmasından bu yana her iki ülke de Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.

AFP,AP,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yorum: Nefretin yıl dönümü

Hindistan ve Pakistan İngiltere hâkimiyetinden 1947 yılında çıkarak bağımsızlıklarını kazandı. DW'den Shamil Shams, bölünmenin yaralarının bir türlü iyileşmediği görüşünde. (14.08.2017)  

Hindistan neden S-400 füze savunma sistemi alıyor?

Hindistan hem Çin'e karşı caydırıcılık hem de bölgesel rakibi Pakistan'a karşı elini güçlendirmek istiyor. Ancak bu adımı ABD'den yaptırım görmesine neden olabilir. (09.10.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Hindistan yarımadasının bölünüşünün 70. yılı  

Benzer içerik

Kaschmir Shujaat Bukhari Bild von seiner Twitter Seite

DW eski muhabiri Hint gazeteci öldürüldü 15.06.2018

DW'nin eski muhabirlerinden Hint gazeteci Shujaat Bukhari, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Indien Geschichte von Asifa Bano

8 yaşındaki kıza toplu tecavüz 13.04.2018

Hindistan'da 8 yaşındaki kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayıp, öldürülmesi ile ilgili sekiz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Hindu olması ülkedeki Müslümanlar ile olan gerilimi tırmandırdı.

Keşmir'in ilk Müslüman kadın antrenörü 26.09.2017

Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Keşmir’in ilk kadın futbol antrenörü bir gün Hindistan Milli Takım kalecisi olmak istiyor. Ancak siyasi görüşleri bunun önünde engel oluşturuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Referendum zu neuer Verfassung in Kuba (picture-alliance/dpa/R. Espinosa)

Kübalılar yeni anayasayı onayladı

Kübalılar ülkenin yeni anayasasını onayladı. Yeni anayasa yabancı yatırımlar ve özel mülkiyet alanında da düzenlemeler getiriyor.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  