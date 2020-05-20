 Hindistan ile Bangladeş fırtına felaketiyle karşı karşıya | DÜNYA | DW | 20.05.2020

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DÜNYA

Hindistan ile Bangladeş fırtına felaketiyle karşı karşıya

Son 20 yılın en şiddetli fırtınalarından biri olarak gösterilen "Amphan" Hindistan ve Bangladeş kıyılarına ulaştı. Fırtınayla mücadeleyi koronavirüs salgını güçleştiriyor.

Indien | Zyklon Amphan beschert heftige Regenfälle (picture-alliance/Pacific Press/V. Prakash)

Hintli meteorologların son 20 yılın en şiddetli fırtınalarından biri olacağını tahmin ettiği "Amphan" Hindistan ve Bangladeş kıyılarına ulaştı. Amphan Fırtınası'nın aşırı kuvvetli rüzgâr ve yağış ile metrelerce yükseklikte dalgalara yol açması bekleniyor. Siklonun tüm şiddetiyle karaya ulaşması halinde hızının saatte en az 165 kilometre olacağı ve 185 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor. Fırtına nedeniyle oluşacak dalga yüksekliğinin 15 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Hindistan ve Bangladeş'te yol, tren rayları ve telekomünikasyon direklerinin hasar görmesi bekleniyor.

Bangladesch - Indien - Zyklon Amphan

Rohingyalar korumasız

15 milyon nüfusa sahip Kalküta gibi yoğun nüfusa sahip kentlerin fırtınadan fazlasıyla etkileneceği tahmin ediliyor. İnsani yardım kuruluşları özellikle Bangladeş'in güneyinde bir milyon Rohingyanın yaşadığı mülteci kampındaki insanların durumundan kaygı duyuyor. Rohingya kampında kötü ve basit inşa edilen kulübelerde yaşayan bir milyondan fazla mültecinin fırtınadan kendilerini korumalarının çok güç olduğu belirtiliyor. Avrupa Rohingya Konseyi'nden Ambia Parveen, mülteci kampına acilen ulusluslararası yardımların ulaştırılmaması halinde koronavirüs salgınının da hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Kısa bir süre önce Rohingya kampında ilk vaka tespit edilmişti.

Bangladesch - Indien - Zyklon Amphan

İki felaket aynı anda

Amphan Fırtınası nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te 3 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere nakliye edildi. Ancak yeni tip koronavirüs salgını tahliyeyi güçleştiriyor. Pek çok barınma merkezi salgın amacıyla kullanılıyor. Milyonlarca insan kalan merkezlere sosyal mesafe korunarak yerleştirilmeye çalışılıyor. Kişi başına daha fazla alana ihtiyaç duyulması nedeniyle okullar da barınmak için kullanılmaya başlandı. Bangladeş toplamda 5 milyon kişiyi tahliye etmeye çalışıyor. Ancak virüs nedeniyle daha az insan otobüslere bindirilebiliyor ve daha fazla araca ihtiyaç duyuluyor.

Indien Westbengalen | Zyklon Amphan

Her iki ülkede de vaka sayıları artıyor. Hindistan'da şimdiye kadar 106 bin koronavirüs vakası tespit edildi ve 3 bin kişi virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Çin'in ardından dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesinde sıkı önlemler alınmasına karşın salgının hızı yavaşlatılamıyor.  

Indien Westbengalen | Zyklon Amphan

Yaklaşık 10 bin kişi ölmüştü

Bengal Körfezi sık sık tropikal fırtınalara sahne oluyor. 1999'daki şiddetli fırtına Hindistan'ın doğu kıyılarında ciddi hasara yol açmış, yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirmişti. Uzmanlar küresel ısınma nedeniyle fırtınaların yıllar geçtikçe daha da kuvvetlendiğini belirtiyor. Ancak insanların acil durum planı ve barınma merkezleri sayesinde felaketlere karşı daha hazırlıklı olması ölenlerin sayısını azalttı.

Dpa/DW, DK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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