 Hindistan Fani kasırgasına hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 02.05.2019

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DÜNYA

Hindistan Fani kasırgasına hazırlanıyor

Hint Okyanusu üzerinde oluşan ve Hindistan‘ın doğusuna yaklaşan bir siklon fırtınası nedeniyle 800 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer fırtınanın büyük bir felakete yol açabileceğini belirtiyor.

Indien Zyklon Fani (Reuters)

Hint Okyanusu’nda oluşan ve Bengal Körfezi üzerinden Hindistan’ın doğu kıyılarına yaklaşan "Fani" adlı siklon fırtınasının aşırı yağış ve rüzgarla birlikte büyük bir felakete yol açmasından endişe ediliyor.

Saatte 200 kilometreye varan hızla Hindistan’ın kuzeydoğusundaki liman kenti Puri’ye yaklaşan fırtınanın 48 saat içinde bu bölgeye ulaşması bekleniyor. Hindistanlı meteorologlar Fani’nin ağaçları kökünden sökebileceğini, evleri yıkabileceğini ve bazı bölgelerde sel felaketlerine sebep olabileceğini bildirdi.

Indien Zyklon Fani (IANS)

Siklon fırtınasından en fazla etkilenmesi beklenen Odisha eyaletindeki yaklaşık bin okul ve kamu binasında, bir milyondan fazla insanın ihtiyacını karşılayabilecek geçici barınma merkezleri oluşturulurdu. Tahliye çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Son 20 yılın en büyüğü

Bölgedeki okullarda eğitime ara verilirken, çok sayıda tren seferi iptal edildi. Yetkililer balıkçıları da denize açılmamaları konusunda uyardı.

Hindistan’a komşu ülkelerden Bangladeş’te de benzer tedbirler alınıyor. Tropikal siklon fırtınaları Bengal Körfezi’nde, özellikle Nisan ile Kasım ayları arasında sıklıkla görülüyor.

2017 yılının Aralık ayında benzer bir fırtınanın yarattığı felakette 250’den fazla insan hayatını kaybetmişti. Yetkililer an itibariyle Hindistan’a yaklaşmakta olan Fani siklon fırtınasının son yirmi yılın en yıkıcı kasırgası olabileceği uyarısında bulunuyor. 1999 yılında saatte 260 kilometreye varan hızla aynı bölgeyi vuran bir siklon fırtınası 10 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştu.

dpa,AFP,rtr / ET, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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