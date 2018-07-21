 Hindistan eşcinsel ilişki yasağını kaldırdı | DÜNYA | DW | 06.09.2018

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DÜNYA

Hindistan eşcinsel ilişki yasağını kaldırdı

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, eşcinsel ilişkiyi suç sayan sömürge döneminden kalma yasayı iptal etti.

Indien, Mumbai: Die LGBT Community feiert die Abschaffung des Paragraphen 377 (Reuters/F. Mascarenhas)

Mahkeme kararı LGBTİ toplumunda büyük sevinç yarattı.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme 1861 yılından bu yana yürürlükte olan ve eşcinsel ilişkiyi yasaklayan  tartışmalı yasayı iptal etti.

Başyargıç Dipak Misra, yasağın kaldırılma kararıyla ilgili açıklamasında yasağın LGBT topluluğunu huzursuz edici bir silah olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Ülke İngiliz sömürge yönetimi altındayken 1861 yılında yürürlüğe giren ceza yasasının 377. maddesi ile "doğanın tabiatına aykırı cinsel ilişki" yasaklanmıştı.

Aktivistler yasağın kaldırılması için 1990'lı yıllardan bu yana kampanya yürütüyordu. Yasak daha önce pek çok kez mahkemeden dönmüştü. Mahkeme kararı LGBTİ toplumunda büyük sevinç yarattı.

Delhi Yüksek Mahkemesi bu yasağı 2009 yılında kaldırmış ancak karar dini ve muhafazakar grupların itirazı sonucu yüksek mahkemeden geri dönmüştü.

Resmi verilere göre 2016 yılında 2 bin 187 vaka, ceza yasasının 377. maddesi kapsamında ele alınırken 7 kişi hüküm giydi, 16 kişi serbest bırakıldı.

AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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