Hindistan'ın Güneş misyonu başladı

Ay'a yolladığı uydusu başarılı bir iniş yapan Hindistan bu kez Güneş misyonunu başlattı. Ülkenin Güneş'e gönderdiği uydu başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Hindistan, ayın güney kutbuna uzay aracı gönderen ilk ülke olmasının ardından şimdi de Güneş'e uydu gönderiyor. Cumartesi günü ülkenin doğusunda yer alan Sriharikota'dan fırlatılan Aditya-L1 uydusunun fırlatılışı Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO) tarafından canlı yayımlandı. Başarılı fırlatma, ISRO kontrol merkezinde büyük sevince ve alkışlara neden oldu.

Uydunun uzayın Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzağındaki bölgesine yerleştirilmesi ve buradan Güneş'in fotoğraflarını çekmesi planlanıyor. Hint yetkililer, uydunun yolculuğunun yaklaşık dört ay süreceğini öngörüyor.

Yedi modülden oluşan uydunun elektromanyetik alan detektörleri yardımıyla güneşin dış katmanlarını gözlemlemesi hedefleniyor. Misyonun bir amacı da güneş rüzgarının dinamiğini daha iyi analiz etmek.

Hindistan'ın 'ilkleri'

Daha önce Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı da (ESA) güneşi gözlemlemek için uzay sondaları göndermişti. Hindistan için ise bu misyon bir ilk niteliğinde.

23 Ağustos'ta ülkenin ayın güneyine gönderdiği Chandrayaan-3'ün aya başarılı bir iniş yaptığı açıklanmış, Hindistan böylece aya uydu gönderen dördüncü ülke olmuştu. Hindistan 2014'te de bir başka ilke imza atarak Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren ilk Asya ülkesi olmuştu.

AFP/SÖ,JD