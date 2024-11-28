Heyet Tahrir Şam Suriye birliklerine taarruz başlattı

Suriye'nin Halep vilayetinde isyancılar Suriye ordusuna karşı geniş çaplı bir taarruz başlattı. Ordu ve isyancılardan kaynaklara göre Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki koalisyon, düzenledikleri saldırılar sonucunda yıllar sonra ilk kez toprak kazandı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kontrolündeki en az 10 bölge isyancıların eline geçti.

Halep kentinin dış mahallelerinden 10 kilometre ilerleyen silahlı gruplar, Lübnan Hizbullahı'nın güçlü varlığının bulunduğu Şii kasabaları Nubul ile Zehra'nın birkaç kilometre yakınına kadar yaklaştı. İsyancılar İran yanlısı milislere ait mevzilerin bulunduğu Halep'in doğusundaki El Nayrab havaalanına da saldırı düzenledi.

İdlib'de Heyet Tahrir Şam'a bağlı milisler Fotoğraf: Getty Images/AFP/O. Haj Kadour

Suriyeli isyancılar taarruzun geçen haftalarda İdlib'in güneyinde Rus ve Suriye hava güçlerinin sivillere yönelik saldırılarına yanıt olduğunu ve cephe hattına yığınak yapan Suriye ordusunun düzenleyeceği saldırıları boşa çıkarmak için düzenlendiğini açıkladı.

Suriye ordusu kaynakları ordunun isyancıların kontrolündeki İdlib kenti yakınlarındaki bölgeleri, Eriha ve Sarmada şehirlerini vurduğunu belirtti. Çatışmalar Suriye resmi medyasında yer almadı ancak hükümet yanlısı web siteleri Suriye ordusunun Heyet Tahrir Şam'ın sığınaklarını vurduğunu ve onlarca milisi öldürdüğünü duyurdu. Görgü tanıklarına göre isyancıların kontrolündeki bölgelerden yüzlerce aile Türkiye sınırına doğru, daha güvenli bölgelere kaçtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam Suriye hükümet güçleri ve Rusya'nın hedefinde. Türkiye destekli ana akım isyancı gruplarla rekabet halinde olan HTŞ, Suriye'nin kuzey batısında Türkiye sınırı boyunca geniş toprakları kontrol ediyor.

Reuters / EC, BK

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