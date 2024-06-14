Heyecan dorukta: EURO 2024 başlıyor

Almanya-İskoçya karşılaşması ile başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorileri kimler? Türkiye Milli Takımı ne zaman sahaya çıkacak? Türkiye'den çevik kuvvet neden geldi? Merak edilen soruların yanıtları.

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı bugün başlıyor. Açılış maçı bu akşam Münih Allianz Arena'da oynanacak, ilk düdük turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya ile İskoçya'nın karşılaşacağı maç için çalınacak.

Almanya'nın dört hafta boyunca ev sahipliği yapacağı turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final maçı ile son bulacak.

UEFA tarafından 1960 yılından bu yana dört yılda bir düzenlenen ve bu sene 17'ncisi gerçekleşecek turnuvada, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 24 Avrupa ülkesinin milli takımları şampiyonluk için kıran kırana mücadele edecek.

DW Türkçe olarak futbolseverlerinin heyecanla başlamasını beklediği turnuva hakkında merak edilenleri derledik:

Finale giden yol ve takvim nasıl?

24 milli takımının katıldığı turnuvada 51 karşılaşma oynanacak. 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek ve grup maçları 26 Haziran'da tamamlanacak. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 tura yazdıracak. Son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Ev sahibi Almanya ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek Fotoğraf: Tom Weller/dpa/picture alliance

Müsabakalarda 90 dakikalık normal sürenin berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek. Eğer hâlâ kazanan olmazsa, penaltı atışları yapılacak.

5-6 Temmuz tarihlerinde çeyrek final, 9-10 Temmuz tarihlerinde ise yarı finaller oynanacak. Finale kalacak iki takım, EURO 2024'ün şampiyonu olmak için 14 Temmuz günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkacak.

Türkiye Milli Takımı ne zaman sahaya çıkacak?

F Grubu'nda yer alan Türkiye Milli Takımı ilk kez 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maç için Dortmund kentinde sahaya çıkacak.

Türkiye ilk maçını 18 Haziran Salı günü yapacak Fotoğraf: Denes Erdos/AP/picture alliance

Türkiye 22 Haziran'da yine Dortmund'da Portekiz ve 26 Haziran'da ise Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye, Futbol Şampiyonası Elemelerini D Grubu'nda 17 puanla lider bitirmişti.

EURO 2024'ün favorileri kimler?

Bahisçiler geçen yılın Avrupa Şampiyonası ikincisi İngiltere'yi ilk sırada gösteriyor, onu Fransa ve ev sahibi Almanya izliyor. Son şampiyon İtalya ise altıncı sırada yer alıyor. Bahis oranları dikkate alındığında hiç şansı olmayanlar Arnavutluk, Slovakya ve turnuvaya yeni katılan Gürcistan.

İngiltere EURO 2024'ün favorileri arasında Fotoğraf: Action Foto Sport/NurPhoto/picture alliance

FIFA dünya sıralamasına göre aslında şampiyonluk Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'ya gitmeli. Belçika, İngiltere, Portekiz ve Almanya da bu sıralamaya göre favori takımlar arasında.

Güvenlik için neden Türkiye dahil Avrupa genelinden Almanya'ya polis geldi?

Almanya güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Ayrıca turnuvaya katılan Avrupa ülkelerinden yaklaşık 580 polis memuru EURO 2024'ün güvenliğini sağlamaya destek olmak için, turnuva boyunca Almanya'da görev yapacak.

Bu kapsamda Türkiye'den de yaklaşık 20 çevik kuvvet polisi Alman meslektaşlarına destek olmak için Almanya'ya geldi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bu Avrupa Şampiyonası'nda 580 uluslararası polis gücünün Alman polislerimizle birlikte görev yapacak olması güçlü bir mesajdır: Ortak devriyeler ve yüksek mevcudiyet, taraftarların ve misafirlerin güvenliğine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

"Ülkemizin ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın güvenliği en önemli önceliğimiz" diyen Faeser şunları kaydetti:

"Uluslararası polis güçleri, polisimiz ile katılımcı ülkelerden gelen taraftarlar ve konuklar arasında bir bağ oluşturmakta. Sadece kendi ülkelerinden gelen üniformalı polis memurlarının varlığı bile potansiyel şiddet failleri için caydırıcı olabilir. Bu şekilde hedefe yönelik olarak birlikte hareket edebilir ve şiddeti önleyebiliriz. Yabancı güvenlik güçleri iletişim ve gerilimin azaltılmasına önemli bir katkı sağlayabilir. Bu aynı zamanda Avrupa'da güvenlik makamlarımız arasındaki yakın iş birliğinin de göstergesidir."

Polis, EURO 2024 nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri aldı Fotoğraf: Daniel Kubirski/picture-alliance

Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Roman ise "Avrupalı kolluk kuvvetlerini yanımızda ve saflarımızda görmekten onur duyuyoruz, Avrupa'nın kalbinde birleştik" açıklamasını yaptı.

Turnuva boyunca sınırlarda kontroller yapılacak. Özellikle terörist ve holiganların Almanya'ya seyahati engellenmeye çalışılacak. İngiltere hükümeti, şiddete eğilimli 1600 taraftara EURO 2024 boyunca ülke dışına çıkışı yasakladı.

Maçlar hangi kentlerde oynanacak?

Maçlar, Almanya'nın 10 farklı kentinde oynanacak. 71 bin seyirci kapasitesi bulunan Berlin Olimpiyat Stadı, 66 bin kişilik Münih Allianz Arena ve 62 bin seyirci kapasiteli BVB Dortmund Stadı 6'şar maça ev sahipliği yapacak.

Açılış maçı Münih Allianz Arena'da oynanacak Fotoğraf: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

51 bin seyirci kapasiteli Stuttgart, 49 bin kişilik Hamburg, 47 bin kişilik Düsseldorf, 47 bin seyirci kapasitesi olan Frankfurt ve 43 bin kişilik Köln stadyumlarında 5'er maç, 40 bin seyirci kapasiteli Leipzig ile 50 bin seyirci kapasitesi olan Gelsenkirchen stadyumlarında ise 4'er maç oynanacak.

Maçlar stadyumlar dışında nerelerde izlenebilecek?

Maçların oynanacağı kentlerde "EURO 2024 Festivali" başlığı altında, maçların dev ekranlarda gösterileceği bölgeler oluşturuldu. Halka açık ve "Taraftar bölgeleri" olarak adlandırılan bu alanlara giriş ücretsiz.

Brandenburg Kapısı önünde kurulan dev ekranda maçları izlemek mümkün olacak Fotoğraf: Wolfgang Maria Weber/dpa/picture alliance

Tıpkı 2006 Dünya Kupası'ndaki gibi on binlerce futbolseverin Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda, Münih Olimpiyat Parkı'nda ya da Frankfurt'taki Main Nehri kıyısında bir araya gelerek maçları birlikte izlemesi için hazırlıklar tamamlandı.

DW/DA, NS, JD

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