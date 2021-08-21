Heybeliada yangını kontrol altında

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İstanbul Heybeliada’da bugün bilinmeyen bir sebeple öğlen saatlerinde yangın çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
İstanbul Heybeliada’da bugün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı, yangını söndürmek üzere bölgeye çok sayıda ekip ve söndürme helikopteri gönderildiği bildirildi. Yangının Anadolu Yakası’ndaki pek çok bölgeden de görülebildiği haber veriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada bölgeye, İBB itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği duyuruldu.
Yangın nedeniyle Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin KEGM-3 botu ile bölgedeki vatandaşları tahliye ettiği, bölgeye ayrıca Nene Hatun gemisi ile KEGM-6 botlarının yönlendirildiği haber verildi.
Heybeliada yangınıyla ilgili İstanbul Valiliği’nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir" ifadesi yer aldı.
Açıklamada yangına 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildiği de belirtildi. Valiliğin açıklamasında ayrıca, "Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" iffedeleri de yer aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'da çıkan orman yangınının saat 14.55 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Yerlikaya Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımında, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı.
ANKA,DHA,ETO,BÖ
©️ Deutsche Welle Türkçe
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) taslak raporu, Akdeniz'in gelecekte iklim değişikliğinin merkezi olacağını ve bölgede sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yangınların artabileceğini ortaya koyuyor.
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