Hessen'de ikinci CDU - Yeşiller dönemi

Almanya'nın Hessen eyaletindeki seçimlerden yaklaşık iki ay sonra Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Yeşiller partileri arasında koalisyon hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Eyalet Başbakanı Volker Bouffier (CDU) "son beş yıldaki karşılıklı güvene dayalı işbirliğini sürdürmeye karar verdiklerini" söyledi. Bouffier iki partinin öncelikleri arasında denge kurduklarını ve asıl Hessen eyaletinin önümüzdeki yasama döneminde daha fazla gelişmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı Tarek Al-Wazir koalisyon görüşmelerinin "kısmen sert ama adil ve yapıcı" geçtiğini ve koalisyon anlaşmasının Hessen eyaleti için "iyi bir anlaşma olacağını" söyledi.

Koalisyon anlaşmasının ayrıntıları Perşembe günü açıklanacak. Koalisyon anlaşması iki partinin yetkili organlarının onayından geçtikten sonra eyalet parti teşkilatı başkanları tarafından imzalanacak.

Hessen hükümetinin adalet, spor, dijital gelişme, maliye ve içişleri bakanlıklarına CDU'lu bakanlar atanacak. Başbakan yardımcılığı, çevre, iklim koruma, tarım tüketiciyi koruma, sosyal güvenlik ve entegrasyon ile bilim ve sanat bakanları Yeşiller partisine verildi.

Yeşiller partili bakanlar cumartesi günü açıklanacak. Hessen eyaletinin Hristiyan Demokrat bakanları ise ocak ayında belli olacak.

28 Ekim'deki Hessen eyalet parlamentosu seçimlerinde CDU'nun oy oranı yüzde 27'e gerilemiş, Yeşiller ise yüzde 19,8'lik oy oranıyla şimdiye kadarki en yüksek oy oranına ulaşmıştı. Beş yıl önce ilk kez koalisyon hükümeti kuran Hristiyan Demokrat ve Yeşiller partilerinin Hessen parlamentosunda bir sandalyelik çoğunluğu bulunuyor.

DW, afp/AG, BÖ

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