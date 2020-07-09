 Hessen polisinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi güçleniyor | ALMANYA | DW | 10.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Hessen polisinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi güçleniyor

Almanya'da Sol Partili politikacı Janine Wissler'e yollanan tehdit mailleri öncesinde hakkında polis bilgisayarından sorgulama yapıldığı ortaya çıktı.

default

Almanya'da Sol Parti Genel Başkan Vekili ve partisinin Hessen eyalet meclisi Grup Başkanı Janine Wissler'in tehdit içerikli elektronik postalar alması ve kişisel bilgilerinin bir polis bilgisayarı aracılığıyla sorgulandığının ortaya çıkması emniyet birimlerindeki ırkçı yapılanmalarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, polisi partisine mensup siyasetçileri şiddet tehditlerine karşı yeterince korumamakla suçladı. Rheinische Post gazetesine konuşan Riexinger tepkisini, “Meslektaşlarıma geçtiğimiz zaman içinde hiçbir süreçte polis koruması sağlanmamasından dolayı şoke olmuş durumdayım” sözleriyle dile getirdi.

Riexinger, ırkçılıkla mücadele eden, nazi ve antisemitizm karşıtı solcu politikacıların ve aktivistlerin aylardır "tehdit ve saldırılara" maruz kaldıklarını belirterek, devletin tehditleri ciddiye almaması halinde faillerin güçleneceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı devrede

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Hristiyan Birlik Partili (CDU) Peter Beuth ise artık Hessen Polisi'nde ırkçı bir yapılanmanın olmadığını söylemenin mümkün olamayacağını belirtti.

Beuth, son zamanlarda meydana gelen olayların bu kuşkuyu güçlendirdiğini belirterek, “Hessen Polisinden, bu kuşkuyu ortadan kaldıracak şekilde, araştırmadık hiçbir unsur bırakmamasını bekliyorum” dedi.

Beuth bu bağlamda Eyalet Polis Teşkilatı yönetimini doğrudan bilgilendirecek bir özel müfettiş atayacağını da sözlerine ekledi.

"NSU 2" imzasıyla yollanıyor

Sol Partili Wissler, ilk kez Şubat ayında tehdit mektubu almıştı. Son mektupların ise birkaç gün önce yollandığı ortaya çaktı. Mektuplar, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün devamı olduğu izlenimi veren "NSU 2" imzasıyla yollanmıştı.

Irkçı NSU çetesinin yargılandığı davaya mağdurların aileleri adına müdahil olan Frankfurtlu avukat  Seda Başay Yıldız da geçen yıl aynı imzayı taşıyan elektronik mektuplarla çok kez tehdit edilmişti. Başay Yıldız'ın da mektuplar yollanmadan önce kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzerinden tarandığı ortaya çıkmıştı.

Vali de ırkçlık kurbanı

Hessen'de geçen yıl, Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikalarını destekleyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kassel Valisi Walter Lübcke evinde, başına yakın mesafeden sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Halen yargılanan faillerin NSU terör örgütüyle bağlantıları olduğu düşünülüyor.

Yine aynı eyaletteki Hanau kentinde Şubat ayında gerçekleştirilen ırkçı saldırıda da 10 kişi ölmüştü.

dpa/TY,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da siyasetçi ve gazetecilere ölüm tehdidi

Almanya'da siyasetçi, gazeteci ve savcılara gönderilen ve ölüm tehdidi içeren mektuplara ilişkin polis soruşturması başlatıldı. "Heil Hitler" imzalı mektupların aşırı sağcılarca gönderildiği düşünülüyor. (05.05.2020)  

Almanya’da aşırı sağcıların sayısında rekor artış

İç istihbarat örgütünün raporuna göre Almanya’da 2019 yılında aşırı sağcıların sayısı 32 bin 80 olarak kaydedildi. Aşırı sağcı kaynaklı suçların sayısı yüzde 9,7 artarak, 21 bin 290’a yükseldi. (09.07.2020)  

Özel Kuvvetlere aşırı sağ temizliği için 4 ay mühlet

Aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen KSK'nın lağvedilmesi gündemde. Savunma Bakanlığı "iç temizlik" için özel kuvvetlere dört ay mühlet verdi. Ordu envanterinden 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kilo patlayıcı kayıp. (30.06.2020)  

Lübcke ölümünün birinci yılında anılıyor

Almanya'da geçen yıl 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ölümününün birinci yılında anılırken, siyasiler aşırı sağla mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi mesajları verdi. (02.06.2020)  

Almanya'da aşırı sağcılar nadiren ceza alıyor

Almanya’da sığınmacı yurtlarına yönelik saldırıların mercek altına alındığı araştırmaya göre aşırı sağcı suçların sadece yüzde 8'i mahkumiyetle sonuçlanıyor. Aydınlatılabilen vaka oranı ise yüzde 18. (06.04.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2020

Almanya’da aşırı sağcıların sayısında rekor artış 09.07.2020

İç istihbarat örgütünün raporuna göre Almanya’da 2019 yılında aşırı sağcıların sayısı 32 bin 80 olarak kaydedildi. Aşırı sağcı kaynaklı suçların sayısı yüzde 9,7 artarak, 21 bin 290’a yükseldi.

Syrien | Der Katzenmann von Aleppo

Welt: Suriye'ye yardım için Rusya'dan çekinilmemeli 10.07.2020

Alman basınının yorum köşelerinde Rusya'nın Suriye'ye insani yardımları veto etmesi, Almanya'da artan aşırı sağ ve sol şiddet ile korona kısıtlamalarının önemine ilişkin konular ağırlıkta.

Horst Seehofer nach der Randale in Stuttgart

Poliste ırkçılık araştırmasının iptaline tepki büyüyor 06.07.2020

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın emniyet teşkilatında ırkçı ayrımcılık konusunda yapılacağı açıklanan bir araştırmayı iptal etmesi tepkilere yol açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye'nin PKK operasyonlarıyla ilgili meclis raporu

Alman meclisi uzmanları Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK operasyonuyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, operasyonunun devletler hukukuyla bağdaşıp bağdaşmadığının şüpheli olduğu belirtildi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    