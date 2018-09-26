 Hessen DİTİB′le işbirliğini gözden geçiriyor | ALMANYA | DW | 14.10.2018

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ALMANYA

Hessen DİTİB'le işbirliğini gözden geçiriyor

Hessen Başbakanı Volker Bouffier, eyalette DİTİB'le işbirliğinin gözden geçirildiğini açıkladı. Bouffier, DİTİB'e yönelik suçlamaların bu incelemeyi "gerekli kıldığını" söyledi.

Deutschland Türkischer Präsident Erdogan in Köln (DW/G. Acer)

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da tartışmaların odağında olmayı sürdürüyor. Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, eyalette DİTİB'le işbirliğinin gözden geçirildiğini açıkladı. DİTİB'in "şartları yerine getirmekle yükümlü olduğunu" belirten Bouffier, "aksi takdirde yıl sonunda Hessen'de din derslerini verme yetkisini ellerinden alabiliriz" diye konuştu.

Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Hessen'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili başbakanı, Türkiye'deki gelişmelerin ve DİTİB'e yönelik Almanya'daki suçlamaların "bilirkişiler tarafından yeni bir durum değerlendirmesi yapılmasını gerekli kıldığını" ifade etti.

Volker Bouffier

Volker Bouffier

Almanya'nın Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde, İslam din dersleri Müslüman derneklerle işbirliği içerisinde yürütülüyor. Derslerin müfredatı, devlet kuruluşları ve din dernekleri ile birlikte hazırlanıyor. Her iki eyalette de DİTİB söz konusu derneklerin arasında yer alıyor.

DİTİB'e yönelik suçlamalar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya ziyaret düzenlemiş ve bu ziyaret kapsamında DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii'nin açılışını yapmıştı. Açılış, DİTİB'in "Türk hükümetinden bağımsızlığını ilan edemediği" gerekçesiyle yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Almanya'nın en büyük İslam çatı derneği olan DİTİB, bir süredir "devlet düşmanı hedefinin olup olmadığının" belirlenmesi amacıyla Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da yakın takibinde bulunuyor. DİTİB, Almanya'da Erdoğan ve AKP  muhaliflerinin isimlerinin, DİTİB camilerindeki bazı imamlar tarafından Türkiye'ye bildirildiği yönündeki iddialarla da gündeme gelmişti.

KNA,DW/BÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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