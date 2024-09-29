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Fotoğraf: Lisa Leutner/REUTERS
Fotoğraf: Lisa Leutner/REUTERS
Herbert Kickl
Herbert Kickl, Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin genel başkanıdır.
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Haberler
06.01.2025
6 Ocak 2025
Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ'ye hükümet kurma görevi
05.01.2025
5 Ocak 2025
Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ iktidara mı geliyor?
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Güncel Konular
Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ'ye oy veren Türkler var mı?
Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ'ye oy veren Türkler var mı?
Avusturya'da aşırı sağın yükselişinden endişelenen Türklerin yanı sıra aşırı sağcı FPÖ'ye oy veren Türkler de var.
Politika
02.10.2024
2 Ekim 2024
Avusturya aşırı sağcı başbakan seçmeye çok yakın
Avusturya aşırı sağcı başbakan seçmeye çok yakın
Avrupa'da aşırı sağın zafer üzerine zafer elde ettiği ortamda, Avusturya bugün seçime gidiyor.
Politika
29.09.2024
29 Eylül 2024
Avusturya mültecilere karşı sınır koruma birliği kuruyor
Avusturya mültecilere karşı sınır koruma birliği kuruyor
Avusturya'nın aşırı sağcı içişleri bakanı Kickl, "Artık sınırı öylece geçmek mümkün olmayacak" dedi.
Politika
19.01.2018
19 Ocak 2018
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