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Avusturyalı aşırı sağcı politikacı Herbert Kickl
Fotoğraf: Lisa Leutner/REUTERSFotoğraf: Lisa Leutner/REUTERS

Herbert Kickl

Herbert Kickl, Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin genel başkanıdır.

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Haberler

6 Ocak 2025

Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ'ye hükümet kurma görevi

5 Ocak 2025

Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ iktidara mı geliyor?

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Güncel Konular

Herbert Kickl, arkasında "Teşekkürler" yazılı dövizler tutan parti arkadaşlarıyla seçim zaferini kutlarken

Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ'ye oy veren Türkler var mı?

Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ'ye oy veren Türkler var mı?

Avusturya'da aşırı sağın yükselişinden endişelenen Türklerin yanı sıra aşırı sağcı FPÖ'ye oy veren Türkler de var.
Politika2 Ekim 2024
FPÖ lideri ve başbakan adayı 55 yaşındaki Herbert Kickl bayrak sallıyor

Avusturya aşırı sağcı başbakan seçmeye çok yakın

Avusturya aşırı sağcı başbakan seçmeye çok yakın

Avrupa'da aşırı sağın zafer üzerine zafer elde ettiği ortamda, Avusturya bugün seçime gidiyor.
Politika29 Eylül 2024

Avusturya mültecilere karşı sınır koruma birliği kuruyor

Avusturya mültecilere karşı sınır koruma birliği kuruyor

Avusturya'nın aşırı sağcı içişleri bakanı Kickl, "Artık sınırı öylece geçmek mümkün olmayacak" dedi.
Politika19 Ocak 2018
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