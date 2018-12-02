 Her yıl 50 milyon ton elektronik atık | DÜNYA | DW | 25.01.2019

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DÜNYA

Her yıl 50 milyon ton elektronik atık

Dünya çapında her yıl 50 milyon ton ağırlığında elektronik eşya çöpe atılıyor. Bu da bugüne dek üretilen tüm yolcu uçaklarının ağırlığından daha fazla bir hacme denk geliyor.

Sammelstelle für Handys (imago/imagebroker)

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan uyarıda, 2050 yılında üretilecek küresel elektronik atığın 120 milyon tona çıkacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre şu anda çöpe atılan elektronik eşyaların yalnızca beşte biri geri dönüşümle yeniden değerlendirilebiliyor. Dünya üzerinde milyonlarca insan ise, çevreye ve insan sağlığına son derece zararlı koşullar altında elektronik atıkların biriktirildiği alanlarda bu atıkları işleyerek hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

Kaynakların boşa harcanması önlenmeli

Atık elektronik eşyalar nedeniyle her yıl 62 milyar dolar değerinde materyal çöpe gidiyor. Bu da küresel gümüş üretimi hacminden üç kat daha fazla. Hazırlanan raporda, sistemin yeniden düzenlenmesi ve kaynakların heba edilmemesi için elektronik eşya üreticisi büyük markalarla, küçük ve orta ölçekli işletmeler, bilim insanları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve dernekler arasındaki sistematik iş birliğinin arttırılması da talep ediliyor.

Raporda ayrıca yeni teknolojilerin daha verimli ürün takibi, ürünlerin geri alma işlemi ve yeni bir ekonomi modeli yaratmada faydalı olacağı ifade edildi. Bu sayede dünya üzerinde milyonlarca kişinin istihdam edilebileceği ve çevreye verilen zararın azaltılabileceği belirtiliyor.

dpa / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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