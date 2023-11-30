70'li yılların ABD dış politikasına damgasını vuran Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti. Kissinger bu yıl Pekin'e giderek Çinli lider Şi Cinping ile görüşmesiyle dikkat çekmişti.

ABD tarihinin en etkili siyasetçilerinden Henry Kissinger'ın, Connecticut kentindeki evinde 100 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

1969-1975 yılları arasında Başkan Richard Nixon döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı, 1973-1977 yıllarında da Başkan Gerald Ford yönetiminde Dışişleri Bakanı olarak 70'li yılların Amerikan politikalarına damgasını vurdu. Kuzey Vietnam ile imzalanan ateşkes ve geri çekilme anlaşması nedeniyle 1973 yılında Vietnamlı politikacı Le Duc Tho İle birlikte Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. Ancak ödülünü, öncesindeki yoğun Amerikan bombardımanları nedeniyle kendisini savaş suçlusu olarak görenlerin eleştirilerinin gölgesinde aldı.

Çin ile diplomatik açılım, Sovyetler Birliği ile silahsızlanma görüşmeleri, İsrail ile Arap komşuları arasında ilişkilerin geliştirilmesi çabalarıyla tanındı.

Kissinger, hükümet görevlerinden ayrıldıktan sonra Güneydoğu Asya'da izlediği politikalar ve Latin Amerika'da komünizm karşıtı diktatörlüklere verdiği destek nedeniyle eleştirilere hedef oldu, yargılanması talepleri yükseldi.

Emekliliği sonrasında da siyasette aktif olan Kissinger, Beyaz Saray'daki toplantılara katıldı, dış politika, liderlik ve diplomasi alanlarında pek çok kitap yazdı, son olarak bu yıl Temmuz ayında Pekin'e gidip Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek dikkatleri üzerine çekti.

1923 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'nın Fürth kentinde Heinz Alfred adıyla dünyaya gelen Kissinger, Hitler iktidara geldikten sonra zor bir çocukluk geçirdi. Ailesi 1938'de, kendisi 15 yaşındayken ülkeyi terk ederek önce kısa süreliğine Londra'ya, ardından New York'a yerleşti. Kissinger hayatı boyunca Alman aksanını korudu. Haziran ayında 100'üncü doğum günü vesilesiyle, doğduğu Fürth kentini ziyaret etmişti.

rtr/BK,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?