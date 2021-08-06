DW Haber - 22.09.2020

DW Haber'de bugün: FinCEN Files: Petkim 91 milyon dolar şüpheli para transferi yaptı, Melek Çetinkaya: Sesimi kısmak için içeri attılar ama sesim daha çok çıktı, "Hedef gösteriliyoruz" diyen sağlıkçılar, şiddete karşı kapsamlı müdahale istiyor, Finlandiya uzaktan eğitimde dijital sınıf projesini geliştirdi.