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Helsinki Finlandiya’nın başkentidir. Helsinki, ülkenin güneyindeki bir körfez kentidir. 1550 yılında kurulduğu için nispeten genç bir şehir sayılır.
Ülkenin güneyinde, Baltık Denizin'de bulunmaktadır. Helsinki 1812 yılında başkent olmuştur. Nüfusu 600 bin dolayındadır. Kent işletme, finans, moda, tıp, eğlence, medya ve kültürde ülkenin can damarıdır.
Rusya hayvanlar için geliştirdiği Covid-19 aşısında seri üretime geçecek. Finlandiya ve ABD de benzer bir aşı üzerinde çalışıyor. Rus aşısı Carnivac-Cov ile virüs bulaşması sebebiyle gerçekleşen hayvan itlaflarının önüne geçilebileceği belirtiliyor.
DW Haber'de bugün: FinCEN Files: Petkim 91 milyon dolar şüpheli para transferi yaptı, Melek Çetinkaya: Sesimi kısmak için içeri attılar ama sesim daha çok çıktı, "Hedef gösteriliyoruz" diyen sağlıkçılar, şiddete karşı kapsamlı müdahale istiyor, Finlandiya uzaktan eğitimde dijital sınıf projesini geliştirdi.
Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, AB'nin iklim değişikliği konusunda küresel lider olması için çalışacağını açıkladı. Rinne, her cuma Fridays for Future gösterileri düzenleyen Avrupa'nın genç insanlarının taleplerine verdiği yanıtlarda da ciddi görünüyor. Başbakan Rinne, aylardır protesto düzenleyen gençlerden 16 yaşındaki Atte Ahokas'a bizzat teşekkür etti.
Finlandiya "koşulsuz temel gelir" projesini iki yıl boyunca test etti. Tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği proje kampsamında yaklaşık 2 bin işsize ayda 560 euro maaş ödendi. Amaç işsizlere temel gelir sağlanırsa hayatlarını ne yönde değiştireceklerini test etmekti. Şimdi projenin ilk sonuçları açıklanmaya başlandı.