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Helsinki

Helsinki Finlandiya’nın başkentidir. Helsinki, ülkenin güneyindeki bir körfez kentidir. 1550 yılında kurulduğu için nispeten genç bir şehir sayılır.

Ülkenin güneyinde, Baltık Denizin'de bulunmaktadır. Helsinki 1812 yılında başkent olmuştur. Nüfusu 600 bin dolayındadır. Kent işletme, finans, moda, tıp, eğlence, medya ve kültürde ülkenin can damarıdır.

Woman rolling marijuana cigarette outdoors model released Symbolfoto ACPF01233

Esrardan ineğe hükümetlerin aşı hediyeleri 06.08.2021

Vatandaşlarını aşılanmaya ikna etmeye çalışan hükümetler yaratıcılıkta sınır tanımıyor. ABD aşılananlara esrar dağıtırken Tayland'da çekilişle inek veriliyor.
31.07.2019, Afghanistan, Kabul: Afghanen werden nach ihrer Ankunft in am Flughafen Kabul von Offiziellen Begrüsst und in das weitere Vorgehen eingewiesen. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben. (ACHTUNG: Die Gesichter der Abgeschobenen und der nicht uniformierter Mitarbeiter, sind aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes unkenntlich, zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Afganistan'dan Almanya'ya: Afganları göndermeyin 12.07.2021

Afgan hükümeti, Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi nedeniyle Alman hükümetinden iltica talebi reddedilen Afganları Afganistan'a göndermemesini istedi. Finlandiya ise sınırdışı işlemlerini durdurdu.

12.12.2019 (191212) -- BRUSSELS, Dec. 12, 2019 () -- Prime Minister of Finland Sanna Marin arrives for the EU summit at the EU headquarters in Brussels, Belgium, Dec. 12, 2019. During the two-day meetings, leaders of EU countries will discuss topics such as climate change, Brexit, future of Europe and so on. (/Zheng Huansong) |

Finlandiya Başbakanı'na kahvaltı masrafı soruşturması 28.05.2021

Finlandiya polisi Başbakan Sanna Marin’in kahvaltı masraflarının kanuna aykırı bir şekilde vergi mükelleflerinin parasıyla ödenip ödenmediğine dair soruşturma başlattı.

Rusya hayvanlar için geliştirdiği Covid-19 aşısında seri üretime geçecek 12.05.2021

Rusya hayvanlar için geliştirdiği Covid-19 aşısında seri üretime geçecek. Finlandiya ve ABD de benzer bir aşı üzerinde çalışıyor. Rus aşısı Carnivac-Cov ile virüs bulaşması sebebiyle gerçekleşen hayvan itlaflarının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

DW Haber - 22.09.2020 22.09.2020

DW Haber'de bugün: FinCEN Files: Petkim 91 milyon dolar şüpheli para transferi yaptı, Melek Çetinkaya: Sesimi kısmak için içeri attılar ama sesim daha çok çıktı, "Hedef gösteriliyoruz" diyen sağlıkçılar, şiddete karşı kapsamlı müdahale istiyor, Finlandiya uzaktan eğitimde dijital sınıf projesini geliştirdi.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau steht am 15.07.2019 in einem Park in Muenchen mit ausgebreiteten Armen am See (gestellte Szene). Foto: Tobias Hase | Verwendung weltweit

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya 20.03.2020

BM 2020 Dünya Mutluluk Raporunu yayınladı. Finlandiya dünyanın en mutlu, Afganistan ise en mutsuz ülkesi. Türkiye 156 ülke arasında 93’üncü sırada yer aldı.

15.02.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Eine Person wird von Polizisten mit zum Bundesgerichtshof gebrachtEinen Tag nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle sind die ersten Festgenommenen in Karlsruhe zu Haftrichtern des Bundesgerichtshofs (BGH) gebracht worden. Die Vorführungen hätten wie geplant am Samstagvormittag begonnen, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage. Die Ermittlungsrichter entscheiden, ob die insgesamt zwölf Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder jemand freigelassen werden muss. Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya’da aşırı sağcı hücrenin Finlandiya bağlantısı 16.02.2020

Almanya'da polisin operasyon düzenlediği aşırı sağcı hücrenin Finlandiya'daki aşırı sağcılarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hücrenin hedefinde sığınmacılar, Müslümanlar ve politikacıların bulunduğu açıklandı.

Symbolbild Steuerhinterziehung, Schwarzgeld - symbolic for fiscal evasion BLWX092238 Copyright: xblickwinkel/McPhotox/FotoxBegsteigerx Symbol image Tax evasion Black money symbolic for Fiscal evasion Copyright xblickwinkel McPHOTOx FotoxBegsteigerx

Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi'nde geriledi 23.01.2020

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'ne göre Türkiye, geçen yıla göre 2 puan kaybederek 91'inci sıraya düştü. Endeksin ilk sıralarında ise Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya yer alıyor.

ARCHIV - ILLUSTRATION - epa03514981 (01/22) Dave Lansky fires a Minigun, which shoots 50 rounds a second, at the Big Sandy Machine Gun Shoot outside Wikieup, Arizona, USA, 19 October 2012. EPA/JIM LO SCALZO (zu dpa «Bericht: US-Waffenexporte 2014 stark gestiegen» vom 26.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah satışını durdurdu 11.10.2019

Türkiye’nin Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı.

Finlandiya Başbakanı iklim aktivisti gençle görüştü 12.07.2019

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, AB'nin iklim değişikliği konusunda küresel lider olması için çalışacağını açıkladı. Rinne, her cuma Fridays for Future gösterileri düzenleyen Avrupa'nın genç insanlarının taleplerine verdiği yanıtlarda da ciddi görünüyor. Başbakan Rinne, aylardır protesto düzenleyen gençlerden 16 yaşındaki Atte Ahokas'a bizzat teşekkür etti.

German Chancellor Angela Merkel receives Finland's new Social Democrat Prime Minister Antti Rinne with military honours at the Chancellery in Berlin, Germany, July 10, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi 10.07.2019

Başbakan Angela Merkel üç hafta içinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi. Bir hükümet sözcüsü, Merkel’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
12.04.2019****WASHINGTON, USA - APRIL 12: Turkish Minister of Treasury and Finance Berat Albayrak (R) talks with OECD Secretary General Jose Angel Gurria (L) prior to the posing for a family photo during the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting within the International Monetary Fund (IMF) and World Bank meetings in Washington, United States on April 12, 2019. Yasin Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Die Welt: Albayrak yatırımcılara rezil oldu 17.04.2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yönelik konuşması, İstanbul'daki yerel seçim süreci ve Finlandiya'daki seçim sonucu bugünkü Alman gazetelerinde yer alan yorum konularından.
14.04.2019, Finnland, Helsinki: Chairman of the Finnish Social Democratic Party Antti Rinne at the Party's election party in Helsinki, Finland on April 14, 2019. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa |

Finlandiya seçimlerinde zafer kıl payı Sosyal Demokratların 15.04.2019

Finlandiya’da parlamento seçimlerinin galibi aşırı sağcı “Gerçek Finler” partisini kıl payı geride bırakan Sosyal Demokratların oldu. Tek başına çoğunluğu sağlayamayan SPD koalisyon arayışına girecek.

14.04.2019, Finnland, Helsinki: A man casts his vote in the parliamentary elections in Helsinki Finland on Sunday April 14, 2019. Finns go to the polls in parliamentary elections on Sunday. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa |

Sandık başına giden Finlandiya'da gündem iklim değişikliği 14.04.2019

Finlandiyalılar meclisin yeni üyelerini seçmek için sandık başında. Seçimlerde öne çıkan konu iklim değişikliği. Finlandiyalıların yüzde 70'i yeni hükümetin önceliğinin iklim değişikliği ile mücadele olmasını istiyor.

Finnish Prime Minister Juha Sipila announces his government's resignation at his official residence, Kesaranta, in Helsinki, Finland March 8, 2019. Lehtikuva/Seppo Samuli via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

Finlandiya'da hükümet istifa etti 08.03.2019

Finlandiya'da sağlık reformunu meclisten geçiremeyen Juha Sipila liderliğindeki merkez sağ hükümet istifa etti.

Finlandiya'daki temel gelir projesinin ilk sonuçları 06.03.2019

Finlandiya "koşulsuz temel gelir" projesini iki yıl boyunca test etti. Tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği proje kampsamında yaklaşık 2 bin işsize ayda 560 euro maaş ödendi. Amaç işsizlere temel gelir sağlanırsa hayatlarını ne yönde değiştireceklerini test etmekti. Şimdi projenin ilk sonuçları açıklanmaya başlandı.

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