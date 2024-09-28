Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 44

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güneydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Helene Kasırgası en az 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Florida'ya ulaşan ve kuzeye doğru ilerleyen Helene Kasırgası, pek çok ev ve iş yerini sular altında bıraktı, yüzlerce ev neredeyse tamamen yıkıldı. Birçok eyalette de acil müdahale ekipleri kurtarma operasyonları başlattı.

Dört milyon kişi karanlıkta

Kasrıganın etkisi altındaki bölgelerde şiddetli sel baskınları yaşanmaya devam ediyor. ABD merkezli gözlemleme sitesi poweroutage.us, on eyalette yaklaşık dört milyon kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken ABD'li meteoroloji uzmanları halkı uzun süreli kesintiler konusunda uyardı.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırgayı 4'üncü kategoride "aşırı tehlikeli" olarak sınıflandırmış, kurum bölge sakinlerini "kasırganın kentlerdeki yaşamı tehdit eden ani sel baskınlarına yol açabileceği" konusunda uyarmıştı.

Ulusal Hava Durumu Servisi ise, Tennessee'deki bir barajın çökmek üzere olduğu konusunda uyarılarda bulunarak felaket bölgesinde oturanlara "derhal yüksek bir yere gitme" çağrısında bulundu.

Yüzlerce ev kasırganın etkisiyle tamamen yıkıldı Fotoğraf: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP/Getty Images

Cooper: Modern tarihin en kötü fırtınalarından biri

Kuzey Carolina Valisi Ray Cooper, Cuma gecesi yaptığı açıklamada "Kuzey Carolina'nın bazı bölgeleri için modern tarihin en kötü fırtınalarından biri" ifadelerini kullandı. Yetkililer, Güney Carolina'da iki itfaiyeci de dahil olmak üzere en az 20 kişinin öldüğünü kaydetti. Georgia Valisi Brian Kemp ise, eyalette aralarında bir acil müdahale görevlisinin de olduğu 15 kişinin öldüğünü doğruladı.

Florida'daki ölü sayısı da yediye ulaştı. Vali Ron DeSantis, Helene'den kaynaklanan hasarın son 13 ayda Big Bend bölgesini vuran Idalia ve Debby kasırgalarından daha fazla olduğunu aktardı.

Felaketten etkilenen bölgelerde dört milyon kişi elektriksiz kaldı Fotoğraf: Mike Carlson/AP/picture alliance

Biden ve Harris durumu yakından izliyor

ABD Başkanı Joe Biden ve eyalet yetkilileri Helene kasırgası vurmadan önce halkı tahliye uyarılarına uymaya çağırmıştı ancak pek çok kişi evlerinde kalmayı tercih etti. Başkan yardımcısı Kamala Harris, yönetimin bin 500 personeli seferber ettiğini, Biden'ın ve kendisinin durumu yakından izlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı başkanı Deanne Criswell de, Helene Kasırgası'nın başından itibaren 600 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

DW,AFP / EÇ,ET

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