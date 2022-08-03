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Muayenehanesinde ölü bulunan hekim Lisa-Maria Kellermayr
Lisa-Maria KellermayrFotoğraf: Hermann Wakolbinger/APA/picture alliance
SuçAlmanya

Hekim Kellermayr'ın ölümü ile ilgili soruşturma

3 saat önce

Avusturya'da aşı karşıtlarının ölüm tehditlerine maruz kalan hekimin ölü bulunmasının ardından sağlıkçılara yönelik tehditler tartışılıyor. Munih'te de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

https://www.dw.com/tr/hekim-kellermayr%C4%B1n-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-ile-ilgili-soru%C5%9Fturma/a-62696635

Avusturya'da koronavirüse karşı aşı yapılmasını destekleyen hekim Lisa-Maria Kellermayr'in, geçen hafta sonunda muayenehanesinde ölü bulunması ile ilgili olarak, Almanya'nın Münih kentinde soruşturma başlatıldı.

Münih Savcılığı, Avusturyalı hekimi ölümle tehdit eden bir kişinin izinin Münih'te bulunduğunu ve söz konusu kişiye karşı soruşturma açıldığını duyurdu. Hakkında soruşturma başlatılan şahsın Kellermayr'a yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğu bildiriliyor. Konuyla ilgili daha önce haber yapan Bavyera Medya Grubu da, hakkında soruşturma başlatılan kişinin hekim Kellermayr'i işkence yapmak ve öldürmekle tehdit ettiğini bildiriyor.

Kellermayr, aylarca koronavirüs tedbirlerine ve aşılara karşı olanların kendilerine yönelik tehditlerini kamuoyuna internet üzerinden duyurmaya çalışmış, artan ölüm tehditleri ile birlikte işini yapamaz hale gelen 36 yaşındaki hekim bu nedenle muayenehanesini kapatmıştı. Haziran ayında Twitter'den yaptığı açıklamada Kellermayr, aylarca bu koşullar altında çalışmanın zorluğunu tekrarlayıp, hiç kimseye bu şartlarda çalışmayı dilemediğini de ifade etmişti. Medya kuruluşlarının bir süre polis koruması altında olduğunu bildirdiği Kellermayr'in, kendi can güvenliği için 100 bin euro harcadığı duyuruldu. Kellermayr'in muayenesini yeniden açma girişimlerinin de çalışanlarına yönelik sonu gelmez tehditler nedeniyle hayata geçirilemediği belirtiliyor. 

Almanya Sağlık Bakanı da tehditler aldığını açıkladı

Almanya'daki üç partili koalisyon hükümetinin ortağı olan Yeşiller, Avusturyalı hekimin ölümünden sonra internetten yayılan nefret söylemleri ile daha verimli mücadele edilebilmesi için emniyet birimlerinin daha iyi donatılmasını talep etti. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin von Notz, "Güvenlik güçleri dijital tehditleri ciddiye almalı ve bunları soruşturabilmek için de gerekli altyapı ile donatılmalı" dedi. Von Notz ayrıca, "Aşırıcılar, nefreti ve kışkırtmayı startejiye dönüştürüp korku ve şiddet iklimi yaratıyor ve hoşlarına gitmeyen kişileri susturmak amacıyla bu ortamı kullanıyor" ifadelerini kullandı. 

Muayenehanesinde ölü bulunan hekim Lisa-Maria Kellermayr için, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan anma etkinliğine binlerce kişi katıldı - (01.08.2022)
Muayenehanesinde ölü bulunan hekim Lisa-Maria Kellermayr için, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan anma etkinliğine binlerce kişi katıldı - (01.08.2022)Fotoğraf: Georg Hochmuth/APA/dpa/picture alliance

"Sosyal paylaşım ağlarında her gün bana karşı da şiddet çağrıları yapılıyor" diyen Almanya Sağlık Bakanı, Prof. Karl Lauterbach da, bu tehditleri yapanların çekinmeden ve kimliğini gizlemeden bir Bakan'a tehditler savurduğunu vurguladı. Lauterbach, kendinin söz konusu tehditler nedeniyle yakın koruma altında olduğunu, ancak hayatını kaybeden Avusturyalı meslektaşının maalesef korumaya para ayırmak zorunda kaldığına işaret etti ve bunu daha fazla sürdüremediğini belirtti.

Almanya Hekimler Odası Başkanı Klaus Reinhardt da, Kellermayr'in ölümünün, "Toplumda oluşan kabalaşma ikliminin, olayları nereye götürebileceğini tekrar açık biçimde gözler önüne serdiğini" belirterek, Almanya'da da hekimlere tehditler gönderildiğini ve bazı hekimlerin sözlü ve fiziki saldırılara uğradığını hatırlattı.

Kadınlar nefret saldırılarına daha çok maruz kalıyor

Başbakan Olaf Scholz'un partisi olan Sosyal Demokrat Parti'nin Eş Başkanı Saskia Esken de vatandaşları, şiddete maruz kalanlara destek vermeye ve onlarla dayanışma göstermeye çağırdı. Esken, bu tür nefret saldırılarına özellikle de kadınların daha sık maruz kaldığının altını çizdi.  

Kellermayr Avusturya'da koronavirüse karşı geliştirilen aşıların ve virüse karşı alınan tedbirlerin savunucusu olmasıyla tanınan bir hekimdi. Bu nedenle aşı karşıtları ile korona ile mücadele için alınan tedbirlerin karşıtları tarafından uzun süredir hedef gösteriliyor ve tehdit ediliyordu. Aylarca sosyal medyada da nefret söylemlerine, hakaret ve ölüm tehditlerine maruz kalan genç hekim aldığı tehdit mektuplarında da kendisinin ve çalışanlarının nasıl katledileceğine dair detayların bile yer aldığını duyurmuştu. Kimi aşı karşıtları muayenehanesine gelerek çalışmalarını engellemeye girişmiş, bunun üzerine Kellermayr polise suç duruşunda bulunmuş ve Hekimler Odası'ndan da destek talep etmişti.

Kellermayr'ın hafta sonunda, muayenehanesinde ölü bulunmasının ardından sorumlu Savcılık, olay yerinde bir intihar mektubu bulunduğunu açıklayarak otopsiye gerek olmadığına karar vermişti.

 

AFP,epd,dpa / JW,ETO,ET

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