“Hedefimiz insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı”

Türkiye'de muhalefetteki altı siyasi partinin liderleri, bir araya geldikleri zirvenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, parlamenter sisteme geçiş için iş birliğini sürdürme kararlılığına vurgu yaparken, birlik ve uzlaşı mesajı verdiler.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde pazar akşamı yapılan yemekli toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.

DEVA partisi genel merkezinde yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından liderler, geçtiğimiz haftalarda imzaladıkları “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş” mutabakatı zemininde işbirliği ve çalışmalarını sürdürmeye dönük kararlılık ifade ettikleri ortak bir yazılı açıklama yayımladılar.

Geçiş süreci ve seçim güvenliği için çalışma grupları

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturulduğu” bilgisine yer verilen açıklamada, altı siyasi partinin kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alan iş birliğini uyum içinde sürdürmekte kararlı oldukları vurgulandı.

Toplantıda geçen ay içinde yaşanan siyasi gelişmelerin değerlendirildiği aktarılırken, “Bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Liderlerin ortak açıklamasında, seçim güvenliğinin güçlendirilmesine dönük kararlaştırılan adım hakkında da bilgi verildi.

Açıklamada, “Hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk” denildi.

Ekonomi politikalarına “keyfiyet” eleştirisi

Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin de toplantıda masaya yatırıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi de değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır.”

“Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı”

“Bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz” ifadelerine yer verilen ortak açıklamada “Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyüktür” denildi.

Altı siyasi parti lideri, hedeflerini şu sözlerle kayda geçirdi:

“Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Rusya’ya “ihlal” tepkisi

Altı muhalefet partisi liderinin ortak açıklamasında uluslararası gündeme damgasını vuran Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çekici ifadeler de yer aldı.

Açıklamada siyasi parti liderlerinin toplantıda, “derin bir uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşını” ele aldıkları belirtilirken, “Rusya Federasyonu’nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir” görüşü kaydedildi.

ANKA/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe