Hedef Beyaz Saray: Kamala Harris'in yol haritası

Demokratların başkan adayı olması beklenen Kamala Harris'in önünde kalabalık bir ödev listesi var. Adaylığını resmileştirmek atılacak ilk adım.

ABD'de başkanlık seçimlerine dört aydan az zaman kala 81 yaşındaki Joe Biden kampanyasını sonlandırarak bayrağı yardımcısı Kamala Harris'e devretme kararı aldı. Ancak bu Harris'in otomatikman Demokratların başkan adayı olduğu anlamına gelmiyor. Dileyen herkes Harris'e meydan okuyabileceği gibi Başkan Yardımcısı'nın adaylığını garantilemek için yeterli sayıda delegenin desteğine ihtiyacı var ki bunu yapmış görünüyor.

Süreç ne zaman resmiyet kazanacak?

Adaylık için 3 bin 939 parti delegesinin yarıdan fazlasının oyuna ihtiyaç var. Haber ajansı Associated Press'e göre Harris 2 bin 200 delegenin desteğini alarak bundan fazlasını yaptı. Harris'in Pazar günü telefon başında 10 saatten fazla mesai harcadığı, 100'den fazla delege ile görüşerek onları ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Delegeler desteklerini ifade etmiş olsalar da kararlarına resmiyet kazandırmak için oy kullanmaları gerekiyor. Normalde oylama, partinin 19 Ağustos'ta başlayacak kurultayı sırasında yapılacaktı. Ancak Harris ve ekibine zaman kazandırmak için kurultay öncesinde, 1-7 Ağustos tarihlerinde online olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Bu tarihten sonra Harris başkan yardımcısı adayını belirleyerek kampanya sürecini "resmen" başlatmış olacak.

Harris'in kampanya stratejisi ne?

Daha önce Biden'ın ilerleyen yaşı nedeniyle Cumhuriyetçiler karşısında savunma pozisyonunda görüntü veren parti, şimdi kendi kampanya gündemini belirleme fırsatı yakaladı. Harris'in kürtaj hakkı, adalet ve ekonomi gibi başlıkları önceleyeceği belirtiliyor.

Eski bir savcı olan Harris, mitinglerinde Trump'ın karıştığı hukuksuzluklara da değinecek. "Savcı suçluya karşı" gibi bir tema üzerinden Trump'ın suçlarına dikkat çekilecek. 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmak ve 6 Ocak Kongre baskınındaki rolüyle yargılaması devam eden Trump; bir porno yıldızına rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı "sus payı" ve New York'taki "emlak dolandırıcılığı" davalarında ise suçlu bulunmuştu.

Kamala Harris ve Joe Biden Fotoğraf: Tierney L. Cross/newscon/picture alliance

Kampanya yeterli fon bulabilecek mi?

Demokrat Parti içinde bayrak değişimi yeni bir heyecan dalgası yarattı, Pazar öğleden Pazartesi akşamına kadar Harris'in kampanyasına 100 milyon dolardan fazla bağış geldiği açıklandı. Kamala Harris ayrıca daha önce Biden'a yapılmış bağış paralarına da erişim hakkına sahip. Biden'la ortak kampanya yürüten Harris yerine bir başka ismin başkan adayı gösterilmesi durumunda bu fonun yeni adaya aktarılması önünde yasal zorluklar bulunuyordu.

Başkan yardımcısı kim olacak?

Kendi adaylığını garantilemiş görünen Harris'in kısa sürede başkan yardımcısını ilan etmesi bekleniyor. Amerikan basınında yer alan potansiyel isimler listesinin ise tamamı beyaz erkeklerden oluşuyor:

- Pensilvanya Valisi Josh Shapiro (51): Yahudi dinine mensup, bir ara adı başkan adayı olarak geçti.

- Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper (67): Seçimler için kritik eyaletlerinden birini yönetiyor. Kürtaj ve sağlık sigortası hakkını genişletmek için çalıştı.

- Arizona Senatörü Mark Kelly (60): Eski bir astronot olarak ulusal tanınırlığa sahip. Güney sınırlarından kontrolsüz göçmen girişinin artmasını "kriz" olarak nitelendirince partisinin tepkisini çekmişti.

- Kentucky Valisi Andy Beshear (46): Ülkenin en popüler valilerinden. COVID-19 pandemisi, 2021'deki ölümcül kasırgalar ve 2022'deki yıkıcı sel felaketleri sırasında sergilediği liderlikle manşetlere çıktı.

- Illinois Valisi J.B. Pritzker (59): Hyatt oteller zincirinin varisi, kişisel serveti 3,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ateşli silahların yasaklanması ve kürtaj hakkı için çalıştı. Ayrıca eyalet içinde kitapların yasaklanmasını engelleyen bir yasa çıkardı.

- California Valisi Gavin Newsom (56): Başkan adaylığı için adı geçen isimlerdendi fakat Harris'e desteğini açıkladı. Korona yasakları sırasında bir arkadaşının doğum günü partisine maskesiz katıldığı görülünce tepki çekmişti. Newsom ve Harris'in ikametleri California'da. Bu da Seçiciler Kurulu üyelerinin kendileriyle aynı eyaletten birden fazla adaya oy vermelerini yasaklayan kural nedeniyle bir problem. Ancak bu engel iki isimden birinin resmi ikametini değiştirmesiyle aşılabilir.

ABD'de başkan ve yardımcıları doğrudan halk oyuyla değil, her eyaletten delegelerin katılımıyla oluşturulan Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor. California'nın 54 delegesi bulunuyor.

DW / MUK,BK

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