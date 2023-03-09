HDP'ye Hazine yardımı önündeki engel kalktı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması davası kapsamında alınan, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin açıklamasında, "Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla, davalı Partinin Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesi kararı gereğince davalı Partinin savunmasının alındığı görülmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi yeniden değerlendirilmiş olup tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların bulunmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebinin reddine ve 5/1/2023 tarihli tedbir kararının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

AYM'de oy çokluğuyla alınan karar sonucunda HDP'nin seçim sürecinde Hazine yardımlarından yararlanmasının önündeki engel kalkmış oldu.

Mevzuata göre HDP'ye bu yıl 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.

HDP'nin kapatılması davası çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği ve Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmiş, AYM ise 5 Ocak'ta aldığı kararla, hesaplara tedbiren geçici bloke konmasına, Başsavcılığın gerekçelerinin HDP'ye gönderilmesine, partiye savunma için 30 gün süre verilmesi ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine hükmetmişti.

Oluç: AYM'nin savunmamızı dikkate alması önemli

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, karar sonrasında yaptığı açıklamada, AYM'nin kendilerinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebine karşı savunmalarını istediğini ve kendilerinin de savunmalarını yaptıklarını belirterek "AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından gelen bloke talebinin hukuka uygun olmadığı kanaatine varmış belli ki savunmamızdan sonra. Hukuk açısından baktığımızda doğru bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Saruhan Oluç Fotoğraf: DW/K. Akyol

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının daha önce iki kere tedbir konması için başvuruda bulunduğunu ve AYM'nin iki kez reddettiğini belirten Oluç, "AYM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşlerini yeterli bulmamıştı. Üçüncü başvurusunda da yeterli olmadığı sonucuna varmış olmalı ki böyle bir karar aldı. AYM’nin savunmamızı dikkate alması önemli" diye konuştu.

DW/BK,BÖ