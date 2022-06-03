HDP'ye 10 ilde operasyon

Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan soruşturma kapsamında HDP üye ve yöneticilerinin aralarında olduğu en az 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan PKK/KCK soruşturması kapsamında Halkların Demokratik Partisi (HDP) il eşbaşkanlarının da aralarında olduğu en az 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde 10 ilde birçok eve baskın düzenlendiği belirtilirken Halkların Demokratik Kongresi'nin İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan genel merkez binasında da polis arama yaptı.

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aralarında bir çok ilimizin eşbaşkanlarının olduğu Tekirdağ merkezli bir gözaltı furyası ile gözlerimizi açtık. Çok sayıda arkadaşımız gözaltında" dedi.

HDP'den kınama

HDP Merkez Yürütme Kurulu "İktidarın bu sabah devreye koyduğu korkakça, zavallıca ve hukuk dışı bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Ne yaparsanız yapın ne kadar saldırırsanız saldırın, kaybedeceksiniz. HDK ve HDP bu ülkenin geleceğini çoğulcu yapısıyla, çok renkliliğiyle ve demokratik zihniyetiyle yeniden inşa etmeyi başaracaktır" açıklamasını yaptı.

"AKP bu ülkede demokratik ve çoğulcu olan, farklılıkları ve renkliliği barındıran her şeye düşmandır" denilen açıklamada "İşçileri, emekçileri, göçmenleri, kadınları, köylüleri, gençleri, emeklileri, engellileri, dışlanan ve yok sayılan bütün halkları, tüm inanç gruplarını, yaşam alanları tahrip edilenleri bünyesinde barındıran HDK’ye yönelik bu saldırı iktidarın topluma dayattığı tekçiliğin ve karanlık zihniyetin bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.

DW / EC, BK