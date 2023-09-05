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HDP'nin TBMM'de vekili kalmadı

5 Eylül 2023

HDP'li Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın Yeşil Sol Parti'ye katılmasıyla HDP'nin TBMM'de milletvekili kalmadı. Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı ise 57'ye yükseldi.

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HDP eski eş başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan
HDP eski eş başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı.

Buldan ve Sancar'ın istifasıyla Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.

Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti  listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmişti.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.

HDP'ye yönelik kapatma davası sürüyor

2012 yılında kurulan HDP, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerine hakkındaki kapatma davası nedeniyle Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil Sol Parti listelerinden girmişti. Ancak seçimde beklediği başarıyı yakalayamayan HDP'nin 2018 yılında yüzde 11,7 olan oy oranı bu seçimde yüzde 8,8'e kadar gerilemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Yeşil Sol Parti 55 sandalye kazanmıştı.

HDP'nin eş başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar partide kalmış, HDP de böylelikle Meclis'te iki sandalye ile temsil edilmeye devam etmişti.

DW/BÖ, TY

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