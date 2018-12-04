HDP’liler TBMM'de açlık grevinde

Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıkları yapılırken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki 9 milletvekili TBMM’de iki günlüğüne açlık grevi başlattı. Açlık grevini başlatan HDP’li vekiller amaçlarının Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılması için 8 Kasım’da başlattığı açlık grevine destek vermek olduğunu açıkladı. Güven’le dayanışma içinde olduklarına dikkat çeken vekiller Kürt sorununun TBMM gündemine alınmasını istiyor.

Açlık grevine katılan vekillerden Mithat Sancar “Bizim meclisi önemsediğimiz kadar diğer partilerin ve TBMM yönetiminin de meclisi önemsemesi gerekiyor” diyerek açlık grevi eylemleriyle hem siyasi parti temsilcilerinin hem de seçmenin dikkatini çekmek istediklerine vurgu yaptı. Sancar’a göre cezaevindeki HDP’li Leyla Güven açlık grevi yaparak Kürt sorununa ve HDP’ye karşı uygulanan politikalara kamuoyunun dikkatini çekmek için önemli bir eylem yapıyor. “Biz de ona destek vermek ve HDP’ye karşı yürütülen hukuksuzluğa karşı çıkmak durumundaydık” diyen Sancar, Türkiye’ye hukuksuzluğun sadece HDP’yi değil tüm kurum ve kuruluşları hedef aldığını dile getirdi.

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın hukuksuz bir yere cezaevinde tutulduğunu da hatırlatan Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararını hükümetin hiçe saydığını söyledi. Sancar, “Türkiye’de hukuksuzluk bitsin istiyoruz. Hukukun uygulanmasından yanayız” mesajı verdi.

“Türkiye’yi tecrit altında tutuyorlar”

Açlık grevindeki vekillerden Kemal Bülbül de “Tecrit insanlığa karşı bir suçtur ve bugün Türkiye’de tecrit sadece Öcalan’a ya da Leyla Güven’e değil demokratik hak talebinde bulunan tüm halkımıza uygulanıyor” dedi. Bülbül, hükümetin gözaltı ve tutuklama kararlarının arkasının kesilmediğini dile getirirken açlık grevi eyleminin yerel seçimler öncesi kamuoyu nezdinde büyük yankı yaratacağına inandıklarını söyledi. Bülbül, “TBMM de Kürt sorununu, Türkiye’de yaşananları görmezden gelemeyecek. Buna izin vermeyeceğiz. Her türlü demokratik hakkımızı kullanacağız” şeklinde sözlerini sürdürdü.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM’de iki günlük açlık grevine katılan vekillerin Mithat Sancar, Berdan Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir olduğunu açıkladı.

HDP Milletvekili Mithat Sancar

HDP’li Mithat Sancar ve Kemal Bülbül, TBMM’deki açlık grevi eyleminin devamını getireceklerini ve Kürt sorununu gündemde tutmak istediklerin vurguladı. HDP’li Sancar, Leyla Güven’in 24 Haziran parlamento seçimlerinde halkın oyuyla seçilmesine karşın cezaevinde tutulduğunu belirtirken “Bunun adı hukuksuzluktur. Leyla Güven derhal serbest bırakılmalıdır” çağrısını da yineledi. Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmediğini de belirten Sancar, “Hükümet bunun nedenlerini kamuoyuna açıkça anlatmalıdır. Ortada hiçbir hukuki neden yoktur” dedi.

Seçim hamlesi

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Güven, 31 Ocak 2018’den beri tutuklu. Güven’in tutuklanma gerekçesi 'Örgüt kurmak ve yönetmek' olarak belirtilmişti. 24 Haziran seçimlerine tutuklu giren Güven, HDP’nin Hakkari milletvekili seçilmişti.

HDP’nin Güven’le birlikte Selahattin Demirtaş için de “Serbest bırakın” çağrısını 31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesinde gündeme getirmesi ‘planlı bir hamle’ olarak değerlendiriliyor. HDP’li Kemal Bülbül, “Türkiye’de yaşanan hak ihlallerini yerel seçimler öncesinde halkımızın gündeminde tutmaya kararlıyız. Bu yöndeki eylemlerimizle yerel seçimde iddialı olduğumuzu herkese göstereceğiz. Kimse HDP oylarına göz dikmesin” diyor.

Hilal Köylü

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