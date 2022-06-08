HDP'li Semra Güzel için süreç başladı

"Terör örgütü üyesi" olmakla suçlanan ve yargılanması için dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme geldi. Güzel'in TBMM Genel Kurul'da son beş birleşime katılmadığı tespit edildi ve milletvekilliğinin düşürülmesi için yasal süreç böylece başladı.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem başından bu yana müşahade usulüyle açılıyordu. Yani Meclis Başkan Vekili, gözlem usulüyle "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek Genel Kurul toplantısını başlatıyordu. Ancak HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Cumhur İttifakı, 31 Mayıs'ta aldığı bir kararla Meclis Genel Kurulu'nun 7 Temmuz'a kadar yoklama ile açılmasını kararlaştırdı. İlk yoklama kararı da aynı gün uygulandı.

Uygulanması kararlaştırılan TBMM İçtüzüğü'ne göre, bir milletvekili son bir ay içerisinde beş birleşime mazeretsiz katılmazsa devamsızlığı tespit ediliyor. Bu kararın da Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için alındığı yorumları yapılmıştı.

Genel kurul, boş sıralarla açılıyordu

Bugün itibarıyla Semra Güzel'in son beş birleşime katılmadığı Başkanlık Divanınca tespit edildi. Güzel'in dosyası şimdi Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a gönderilecek. Karma Komisyon dosyayı inceleyecek ve hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunacak. Genel Kurul da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Semra Güzel'in milletvekilliğini düşürebilecek.

TBMM Genel Kurulu Fotoğraf: Gülsen Solaker/DW

Son dönemde büyük oranda boş sıralarla açılan Meclis Genel Kurulu, son beş birleşimdir neredeyse tüm vekillerin katılımıyla açılıyordu. Vekillerin büyük çoğunluğu yoklamaya katılıp Genel Kurul'dan ayrılıyordu.

Beştaş: 2015'ten beri yoklama istisnaydı

DW Türkçe'nin süreçle ilgili sorularını yanıtlayan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2015'ten bu yana Meclis'te olduğunu ve bugüne kadar yoklamanın çok istisnaî durumlarda yapıldığına dikkat çekti. En fazla devamsızlığın iktidar grubu milletvekilleri tarafından yapıldığını kaydeden Beştaş, "Cumhur İttifakı sıraları yüzde 90 oranında boştur. İktidar grubu kanunlar üzerindeki tartışılan maddeleri dahi bilmez" eleştirisini yöneltti. Yoklama kararının aniden getirildiğini ifade eden Beştaş, "Bizimle hiçbir istişare yapılmadı. Diğer gruplara bilgi verilmedi. Kamuoyuna çeşitli bilgiler yansıdı. Bu kararın Semra vekilimizle ilgili olduğu söylendi" ifadesini kullandı.

"Eğer bu karar Semra Güzel için alındıysa ki böyle olduğu ifade ediliyor. Bu kesinlikle kötü niyetlidir. Halk iradesini gasp etmenin başka bir yoludur" diyen Beştaş, bunların tamamının seçim çalışması olduğunu dile getirdi. Beştaş, iktidarın çeşitli hukuksuzluklarla ve vekillik düşürme yoluyla halkı kendilerine karşı örgütlemeye çalıştığını da iddia etti.

Semra Güzel'in nerede olduğu bilinmiyor

Adıyaman'da 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda öldürülen PKK militanı Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları Ocak ayında kamuoyuna yansımıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen Ocak ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarttı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını ve resmi kanallar açısından yurt dışına çıkışının gözükmediğini söylemişti.