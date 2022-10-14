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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra GüzelFotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

HDP'li Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi

2 saat önce

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Güzel hakkında, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Güzel'in yurt dışına kaçmak isterken Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte kimlikle ve tanınmamak için kılık değiştirmiş hâlde yolda yakalandığı belirtildi. Güzel'in, PKK üyesi tanık Hasan Doymaz'ın beyanları ve bilgileri değerlendirildiğinde, PKK'lı Volkan Bora ile sık sık görüştüğü, Doymaz'ın yardımıyla örgüt mensuplarıyla buluşarak, belli bir zamanda kırsalda kaldığı, Hasan Doymaz aracılığıyla Volkan Bora'nın gönderdiği gizli örgütsel notu teslim aldığı, bu nedenle örgüt adına eylem yoğunluğunun anlaşıldığının tespit edildiği ileri sürüldü.

İddianamede ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren başka bir gizli tanığın, Güzel'in terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağına yer verildi. Semra Güzel'in, "terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe, delil ve kanaate ulaşıldığı belirtildi.

Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda öldürülen PKK militanı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmedi. Bunun üzerine Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 ay önce yakalama kararı çıkarıldı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle Edirne istikametine giderken yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Güzel, fotoğraflar için ne demişti?

Semra Güzel, hakkındaki iddialarla ilgili "Madem bu fotoğraflar 5 yıl önce elinize geçti, milletvekili olmadığım bir yıl boyunca neden hakkımda herhangi bir soruşturma başlatılmadı? İktidar odaklarının yıllardır elinde tuttuğu fotoğrafların, yıllar sonra bir siyasi kumpasın parçası olarak şimdi basına ve kamuoyuna servis edildiği açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Öldürülen Volkan Bora'nın sözlüsü olduğunu söyleyen Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır" demişti.

DW, DHA / EC, CÖ

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