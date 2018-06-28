 HDP’li Leyla Güven hakkında tahliye kararı bozuldu | TÜRKİYE | DW | 29.06.2018

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TÜRKİYE

HDP’li Leyla Güven hakkında tahliye kararı bozuldu

24 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili seçilen tutuklu Leyla Güven’in tahliye kararına yapılan itirazı kabul eden mahkeme Güven’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Türkei Logo der HDP

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 24 Haziran genel seçimlerinde Hakkari'den aday gösterilen ve milletvekili seçilen tutuklu Leyla Güven'in tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ’ın müvekkilinin serbest bırakılması istemiyle Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru bugün karara bağlanmış ve Güven’in serbest bırakılmasına karar verilmişti. Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Diyarbakır Başsavcılığı karara bir üst mahkeme olan 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. İtirazı değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi de tahliye kararını kaldırarak, Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesine HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş’tan tepki geldi. Mahkemenin kararını Twitter’da yaptığı paylaşımla eleştiren Beştaş, paylaşımında “Mahkemenin tahliye kararına rağmen Leyla Güven’in serbest bırakılmasını engelleyen Başsavcılık hürriyeti tahdit suçu işlemiştir. Tekrar tutuklama kararı verildikten sonra ancak yerine getirilir. Hakimler hala duruşmadayken 4 klasörü ne zaman inceleyip tutuklama kararı verdiler?” dedi. 

Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi öncesinde HDP Kadın Meclisi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Güven'in tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ DW Türkçe’ye dün yaptığı açıklamada Güven’in serbest bırakılması istemiyle Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçeyle başvurduklarını söylemişti. Yalçındağ, başvurularında Anayasa Mahkemesi’nin Balbay kararı olarak bilinen ve CHP'nin eski milletvekillerinden Mustafa Balbay’ın 2013 yılında tahliye olmasına vesile olan kararına gönderme yaptıklarını belirtmişti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Güven, 31 Ocak 2018'den bu yana tutuklu bulunuyordu. Güven'in tutuklanma gerekçesi "örgüt kurmak ve yönetmek” olarak belirtilmişti.

DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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