HDP’li Gergerlioğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra önce TBMM'de, sonra da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nde adalet nöbeti tutan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle kendisine teslim olması için tanınan 10 günlük süre dolunca evine gelen polisler tarafından tutuklandı.

Gergerlioğlu'nun tutuklandığını oğlu Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" mesajıyla duyurdu. Salih Gergerlioğlu ikinci bir mesajında "Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar. Zorbalığın fotoğrafı" diyerek, babasının eşyalarının fotoğrafını paylaştı.

Salih Gergerlioğlu DW Türkçe'ye tutuklama anını anlatırken "Babama yaşatılan zorbalığa ailecek tanıklık ettik. 3 kardeşiz. Annem ve hepimiz çok üzgünüz. Evimizden babamızı zorla çıkarmalarına, yaka paça götürmelerine gerek yoktu. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz" dedi. Babasının ayakkabısını bile giymesine izin verilmediğini söyleyen Salih Gergerlioğlu, "Alelacele ben getirdim, giysin diye. Yoksa çıplak ayak kalacaktı. Böylesi bir zorbalığın ne anlamı var" diye konuştu.

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gergerlioğlu'na milletvekili seçilmeden önce verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı Meclis'e gelmişti.

Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle mart ayı başında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Gergerlioğlu, avukat Kerem Altıparmak aracılığıyla yaptığı başvuru dilekçesinde ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine dikkat çekerek söz konusu sosyal medya paylaşımında "Kürt sorunun barışçıl yollardan çözümü"nü önerdiğini kaydetmişti.

Vekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de "adalet nöbeti" başlatan Gergerlioğlu, polis zoruyla meclisten çıkarılmıştı.

Hilal Köylü

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