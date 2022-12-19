HDP'li Encü'ye polis saldırısına tepki

Çok sayıda siyasetçi, HDP'li Encü'nün hasta tutuklular için Kadıköy'de düzenlenen etkinlik sırasında bir polisin tokatlı saldırısına uğramasına tepki gösterdi. HDP, tokatın "Kürt halkına atıldığı" açıklaması yaptı.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'nün İstanbul Kadıköy’de katıldığı bir basın açıklaması sırasında bir polisin tokatlı saldırısına uğramasına kendi partisinin yanı sıra muhalafetten diğer siyasiler ve hak savunucuları tepki gösterdi. HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun açıklamasında Encü'nün hasta mahpus yakınları için düzenlenen gösteride diğer parti meclis üyeleri ve çok sayıda hasta mahpus yakını anne ile darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizim nazarımızda bu tokat, sadece Ferhat Encü’ye değil AKP-MHP iktidarının giderek pervasızlaşan iktidar pratiklerine karşı adalet arayan Kürt halkına ve demokrasi güçlerine atılmıştır. İktidarın yarattığı düşmanlık politikaları ve nefret iklimi kolluk güçlerini hadlerini aşan bir noktaya çekmekte ve iktidardan cesaret alan polisler hak ve adalet arayan herkese nefret kusmaktadır’" denildi.

Encü: Önce hakaret etti, sonra saldırdı

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yayımladığı basın açıklamasında Encü’nün güvenlik görevlilerini tahrik ederek hakarette bulunduğunu, gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Basın açıklaması esnasında polisin kendisine tokat attığı Encü ise Valiliğin açıklamasını yalanlayarak, polisin kendisine "ağza alınmayacak küfürler savurduğunu" öne sürdü. Duvar’a konuşan Encü, saldırı öncesi de hakaretlere maruz kaldığını, polisi ikaz ettikten sonra da söz konusu saldırının yaşandığını öne sürdü.

Demirtaş: Kürtler Encü’ye atılan tokatı unutmayacak

Encü'ye yapılan saldırıya HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da tepki gösterdi. Cezaevinde bulunan Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Analarımıza yapılan bu saldırıyı ve Ferhat Encü'ye atılan tokadı Kürtler kesinlikle unutmayacak" ifadeleri yer aldı.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Encü’ye yapılan saldırıyı kınayarak "Asla umutsuz olmayacağız. Şiddetin de zalimlerin de sonunu getireceğiz. Hep birlikte ve çok yakında" ifadelerini kullandı.

Encü’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili Sera Kadıgil de, saldırıya “Bir polis memuru, değil Meclisin en büyük 3. siyasi partisinin il başkanına, hiçbir yurttaşa böyle davranamaz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, saldırının videosunu paylaşarak, "Bu tokat, Roboski de ailesinden çok sayıda insanı kaybeden ve eski milletvekili Ferhat Encü'ye…" diye yazdı.

DW/SÖ,BÖ