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HDP'li Doğan Erbaş gözaltına alındı

3 saat önce

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı Doğan Erbaş gözaltına alındı.

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Eski HDP İstanbul Eş Başkanı Doğan Erbaş
Eski HDP İstanbul Eş Başkanı Doğan ErbaşFotoğraf: DW/K. Akyol

Eski HDP İstanbul Eş Başkanı Doğan Erbaş, Ankara'da gözaltına alındı. Avukat Erbaş hakkında "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince firari olarak aranan Erbaş'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erbaş'ın "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve yalan beyanda bulunmak suçlarından da adli makamlarla koordineli gerçekleştirilecek işlemler sonrası" cezaevine gönderilmesinin planlandığını belirtti.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2022'de eski HDP İstanbul Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel dâhil partinin il yönetiminden 11 kişiye "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 6 ila 12 yıl hapis cezası vermişti.

DW/CÖ,EC

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