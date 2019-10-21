HDP'li dört belediyeye kayyum atandı

Diyarbakır'da Pazartesi günü belediye başkanları gözaltına alınan Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinde vekaleten kaymakamlar görevlendirildi. Van'ın Erciş ilçesinde de kaymakam belediye başkan vekilliğine atandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) belediye başkanlarının yerine bu ilçelerin kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Buna göre Kayapınar'da Kaymakam Ünal Koç, Kocaköy'de Kaymakam Yasin Yunak ve Bismil'de Kaymakam Kerem Süleyman vekaleten görevlendirildi.
Söz konusu ilçelerde Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ve Bismil Belediye Başkanı Gülcan Özer Pazartesi günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
Ek olarak Van'ın Erciş ilçesinde görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmeybeyoğlu görevlendirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinde yapılan görevlendirmelerle ilgili olarak Diyarbakır Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada görevlendirmelerin, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak", Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz hakkında ""Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz hakkında da "PKK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlamalarından dolayı süren gözaltı süreçlerinden dolayı yapıldığı belirtildi.
DW,DHA/ÇÖ,JD
© Deutsche Welle Türkçe
Diyarbakır'ın görevden alınan seçilmiş Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın aralarında bulunduğu HDP'li dört belediye başkanı bu sabah gözaltına alındı. (21.10.2019)
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine kayyum atandı. Diyarbakır Valiliği, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet’in Kulp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. (17.09.2019)
Diyarbakır’da 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma kapsamında HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş gözaltına alındı. (13.09.2019)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Soylu bunun "Tamamen yasal ve hukuki bir işlem" olduğunu savundu. (21.08.2019)