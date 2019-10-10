HDP’li dört belediye başkanı gözaltına alındı

Başlatılan savcılık soruşturmaları kapsamında HDP'li Hakkari, Yüksekova, Erciş ve Nusaybin Belediye Başkanları gözaltına alındı. Gözaltına alınan dört belediye başkanının yanı sıra, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı ve bazı HDP ilçe yöneticileri de gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile birlikte eş başkan Bayram Çiçek ve HDP ilçe eş başkanları Şakir Asıl ve Hucret Kandemir'in de gözaltına alındıkları belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde polis ekiplerinin arama yaptığı bildirildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın evine ve belediye binasına polis baskını yapıldı. Karaman, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, arama başlattığı belediye binasına kimse yaklaştırılmadı.

Aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ise Ankara'da gözaltına alındı.

Mardin'de ise Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından HDP’den açıklama

Hakkari, Van ve Mardin’de dört belediye başkanının, belediye meclis üyelerinin ve parti yöneticilerinin gözaltına alındığı operasyonun ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu bir açıklama yayınladı.

“AKP iktidarının Kürt düşmanlığı sınır tanımıyor” başlıklı açıklamada, “İktidarın sınır ötesi işgal girişimi ölüm dağıtırken, ülke içinde devam eden siyasi operasyonlar demokratik siyaset zeminini ortadan kaldırıyor” ifadeleri yer aldı.

“Ölüm saçarak oy devşirmek dönemi artık geride kalmıştır. AKP-MHP iktidarına Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu sürükledikleri bu kaos ikliminden, savaş suçlarından, nefret politikalarından vazgeçmeyi tavsiye ediyoruz” denilen açıklamada, “Savaş karşıtlarının ve barış mücadelesinin sesinin yükseltilmesi baskılarla engellenemez. Bir kez daha vurgulayalım ki, savaşa karşı olmak ve barış istemek suç değildir. Bizler bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

DW/BK,HS

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