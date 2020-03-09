HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı

Polis, haklarında yakalama kararı verilen Batman ile Diyarbakır'ın Eğil, Ergani, Lice ve Silvan belediyeleri ile HDP'li başkanların evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, HDP'li başkanların makam odalarında arama yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen ve bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Mithat Sancar'dan tepki

Belediye başkanlarının da gözaltına alınmasına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da bir basın toplantısını düzenleyerek tepki gösterdi. Belediyelere yönelik operasyonlar konusunda Bakanlıktan bir açıklama yapılmadığını, gözaltına alınan belediye başkanlarına da herhangi bir tebligatta bulunulmadığını belirten Sancar, “Bu uygulamaların geçmişteki tecrübeler de gözününe alındığında bir kayyum operasyonu olduğu ortaya çıkıyor. En azından bir kayyum operasyonu ile karşı karşıya olduğumaz dair pek çok veri var. Dileriz böyle bir operasyon değildir, dileriz iktidar kayyum uygulamasını bu şartlarda gündeme sokmuyordur” dedi.

HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sancar, koronavirüs salgını nedeniyle iktidara dayanışma çağrısında bulunduklarını ancak bu çağırıya yanıt alamadıklarını belirterek, “İnsanlık bu büyük tehdidi (koronavirüs salgını) ancak dayanışma ile aşar dedik. İktidara da bu yönde çağrılar yaptık. Halk sağlığını düşünmesi, tedbirler alması uyarısında bulunduk. Ama görüyoruz ki iktidar dayanışma yerine ayrıştırma ve kutuplaştırma politiklarını tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

"İktidar fırsatçılık yapıyor”

Salgın tehdidi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğine işaret eden Sancar, bu ortamda belediye başkanlarının görevlerinden alınmalarını “fırsatçılık” olarak nitelendirerek “İktidar yüzyılın insanlık için en büyük tehditlerinden biri olduğu söylenen bu salgını bir fırsat olarak kullanmaya çalışıyor. Bunun siyaseten kabul edilebilir bir yanı olmadığı çok açıktır ancak sadece siyaseten değil ahlaken de kabul edilebilir bir yönetim pratiği değildir” dedi.

Operasyonlarla sadece Kürt illerinde halk iradesi ve belediyelerin gasp edilmediğini, ülkenin ve toplumun bütün olarak demokrasiye olan inancının da yok edilmeye çalışıldığını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Sancar, “Burada yapılmak istenen Türkiye halkının çıkarlarını gözetmek değil, halkı karamsarlığa, karanlığa ve ümitsizliğe mahkum etmektir” diye konuştu.

"Siyasi soykırım”

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada da belediye başkanlarının gözaltına alınmalarına tepki gösterildi.

“Tüm dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiği şu zorlu günlerde dahi Kürtlere düşmanlığını göstermekten çekinmeyen bu alçakça girişimi nefretle reddediyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Partimiz halk sağlığını önceleyerek Newroz mitinglerini dahi iptal etmişken, belediyelerimizin halk sağlığını savunmak adına Korona Virüsüne karşı etkili çalışmaları, halkın mağdur olmaması için su faturalarının ertelenmesi gibi somut ve tüm kamuoyunun teveccühünü kazanan uygulamaları ortadayken, halk iradesini hedef alan, partimize yönelik girişilen bu yeni siyasi soykırımı kabul etmiyoruz” denildi.

DW,DHA/TY,HS

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