 HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven’e tahliye | TÜRKİYE | DW | 29.06.2018

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TÜRKİYE

HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven’e tahliye

24 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili seçilen tutuklu Leyla Güven’in tahliyesine karar verildi. Güven’in avukatı seçimlerden sonra müvekkilinin tahliyesi için Diyarbakır 9.Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Türkei Logo der HDP

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 24 Haziran genel seçimlerinde Hakkari'den aday gösterilen ve seçilen tutuklu Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi. HDP Kadın Meclisi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Leyla Güven'in tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ DW Türkçe’ye dün yaptığı açıklamada Güven’in serbest bırakılması istemiyle Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçeyle başvurduklarını söylemişti. Yalçındağ, başvurularında Anayasa Mahkemesi’nin Balbay kararı olarak bilinen ve CHP'nin eski milletvekillerinden Mustafa Balbay’ın 2013 yılında tahliye olmasına vesile olan kararına gönderme yaptıklarını belirtmişti.

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararda, Güven için yurt dışına çıkış yasağı konulmasını da kararlaştırdı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Güven, 31 Ocak 2018'den bu yana tutuklu bulunuyordu. Güven'in tutuklanma gerekçesi "örgüt kurmak ve yönetmek” olarak belirtilmişti.

DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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