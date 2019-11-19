HDP’den demokratik mücadeleyi sürdürme kararı

31 Mart seçimlerinde kazandığı 24 belediyeyi kaybeden HDP, “demokratik ve meşru zeminlerde mücadeleyi sürdürme” kararı alarak "erken seçim” çağrısı yaptı.

HDP, kayyum atamaları nedeniyle bir süredir yürüttüğü tartışma ve değerlendirmelerden çıkan kararı bugün Ankara’da düzenlenen bir toplantı ile açıkladı.

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli tarafından okunan deklarasyonda, "HDP’nin belediyelerden ve Parlamento’dan çekilmesi yönündeki görüşler çeşitli alanlarda ifade edilmektedir. Bu çağrı aynı zamanda, kayyım politikalarını sadece HDP’nin ve iradesi gasp edilen Kürt halkının bir meselesi olarak görme sonucunu doğurmaktadır” denildi ve HDP’nin elde etmiş olduğu kazanımlarından vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Metinde, "Yerel yönetimler dahil, yaşamın bütün alanlarında kapsamlı, sistemli ve çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıya olan HDP, hiçbir mücadele alanından çekilmeyecek, demokratik ve meşru zeminlerde mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Erken seçim çağrısı

HDP, AKP-MHP ittifakına erken seçim çağrısında da bulundu. Metinde, "Türkiye halklarının AKP-MHP sultasından kurtulması için ‘erken seçim’ diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz! Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve hareket etmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

HDP, 31 Mart seçimlerinde kazandığı üç büyükşehir, beş il, 45 ilçe ve 12 belde belediye başkanlığının 24'ünü kaybetmişti. HDP’li belediye başkanlarının yerine o il ve ilçelerin vali ve kaymakamları atanmıştı. Ayrıca HDP’li 36 belediye başkanı gözaltına alınırken, 14'ü tutuklanmıştı. Bu gelişmeler üzerine HDP'de tepki olarak sine-i millet gündeme gelmiş, TBMM'den ve belediyelerden çekilme konusunda tartışmalar başlamıştı.

DW/JD,SÖ

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