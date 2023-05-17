HDP ve YSP'den "özeleştiri ve yeni başlangıç" mesajı

HDP ve YSP'nin ortak açıklamasında seçimden alınan sonuçlarla ilgili özeleştiri yapılacağı, ancak öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklanılacağı mesajı verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve seçimlere adı altında girdiği Yeşil Sol Parti (YSP), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda izlenecek yola dair ortak açıklama yaptı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu ile Yeşil Sol Parti Merkez Koordinasyonunun 16 Mayıs'ta yaptığı ortak toplantı sonrasında yapılan değerlendirmeler, "İkinci turda faşizmi yenilgiye uğratmak en büyük özeleştirimiz olacaktır" başlıklı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, YSP'nin "bütün baskılara ve kumpaslara rağmen" Türkiye'nin üçüncü büyük temsiliyetine ulaşma başarısının son derece önemli bulunduğu belirtilerek "Fakat genel olarak istediğimiz ve öngördüğümüz seçim sonuçlarını elde edemediğimiz de ortadadır. Şartlar ne olursa olsun daha güçlü örgütlenmek ve daha büyük kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" vurgusu yapıldı.

Ders çıkarma ve yeni başlangıç mesajı

Açıklamada partinin özeleştiri geleneğinden geldiği belirtilerek "Açığa çıkan sonuçların seçim sürecinin ötesinde de gerekçeleri vardır ve bu nedenle kapsamlı bir tartışma sürecine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreçte hatalarımızdan ders çıkarma ve bunun sonucunda yeni bir başlangıç yapma temelinde 28 Mayıs'tan sonra halkımızla, il ve ilçe örgütlerimizle birlikte toplantılar yapacak ve süreci tartışacağız. Hiçbir gerekçe ve mazerete sığınmadan tespit edilen eksiklerin ve yetersizliklerin muhasebesi yapılacak ve gerekleri yerine getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmayarak mücadeleye devam edilmesi ve sandık başına gidilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Meclis'in üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki on bir günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız" mesajı verildi.

Açıklama, "Halkımızdan gelen kıymetli eleştirilere en büyük özeleştirimiz tek adam rejimini yenilgiye uğratmak olacaktır. Önümüzdeki kritik süreci azimle örerek ve çalışarak geçireceğiz. Kazanma inancıyla, çalışmalarımıza bugünden itibaren daha güçlü başlama kararı almış bulunuyoruz" ifadeleriyle son buldu.

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