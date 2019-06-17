 HDP: Seçim stratejisinde değişiklik yok | TÜRKİYE | DW | 21.06.2019

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TÜRKİYE

HDP: Seçim stratejisinde değişiklik yok

HDP Öcalan'ın "tarafsızlık çağrısı" mektubuna yönelik yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Pervin Buldan ve Sezai Temelli

Pervin Buldan ve Sezai Temelli

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin ortaklaşa kaleme aldıkları 9 maddelik açıklamada, HDP'nin PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından geliştirilen "Üçüncü Yol Stratejisi" doğrultusunda, bağımsız olarak siyaset yapmaya devam edeceği vurgulandı.

Buldan ve Temelli, ortak kaleme aldıkları metinde Abdullah Öcalan'ın partilerine herhangi bir bloku işaret etmediğini kaydederek, "Sayın Öcalan'ın yaptığı açıklamanın geniş siyasal perspektifi son derece nettir ve 'üçüncü yol sizsiniz' demiştir" görüşüne yer verdiler.

Yazıda, partilerinin "Üçüncü yol" olarak demokrasi ve barışı tanımladığına işaret eden iki lider, "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve Üçüncü Yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandılar.

"Açıklamalar güncel siyasi hesapların aracı haline getirilmesin"

HDP'nin demokratik siyaseti ve demokratik müzakereyi önemseyen bir siyasi parti olduğu belirtilen  açıklamada, "HDP hakkında Sayın Öcalan'ın yaptığı açıklamalar, iktidar partisinin güncel siyasi hesaplarının ve seçim polemiklerinin çok üstünde tarihsel bir anlam ve derinliğe sahiptir" denildi.

Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan

Öcalan'ın 18 Haziran'da tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde kaleme aldığı mektubundaki demokrasi ve barış vurgusunu "Çok hayati ve kıymetli" gördüklerini belirten iki eş genel başkan, PKK liderinin açıklamalarının güncel siyasal hesapların ve seçim polemiklerinin aracı haline getirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Öcalan'ın açıklamalarını güncel siyasete malzeme yapmanın demokrasi ve barış mücadelesine zarar vereceği" uyarısında bulundu.

Buldan ve Temelli, Öcalan'ın mektubunun muhatabından önce Anadolu Ajansı'na (AA) sızdırılarak, orada beyan ettiği görüşleri üzerinden siyasi mesajlar verilmeye çalışıldığını ifade ederek, "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AA’ya etik dışı bir şekilde sızdırılan bu metin üzerinden partimizi ve Sayın Öcalan'ı karşı karşıya getirmeye çalışması, siyasette ne kadar pragmatist davrandığını ve çaresiz kaldığını da göstermektedir" dedi.

Ne olmuştu?

Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın 23 Haziran seçimine ilişkin, 18 Haziran’da İmralı’da yazdığını belirttiği mektubu perşembe günü açıklamıştı. Anadolu Ajansı ve İHA'nın duyurduğu haberlere göre Kemal Özcan açıklamasında, "Devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini" belirterek, Öcalan'ın, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlere dair "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" mesajını verdiğini ifade etmişti. Özcan, böylece HDP'nin Millet İttifakı'na mesafeli durması sinyali verdiğini savunmuştu.

Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu'ndan Özcan'ın açıklamalarının ardından yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada Öcalan'ın mektubunda "tarafsızlık" ifadesiyle toplumsal uzlaşıyı kast ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Öcalan HDP'de vücut bulan demokratik ittifakı anlayışının güncel seçim tartışmasına taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini ifade ederken, toplumsal uzlaşıyı kast ettiğini, kutuplaştırmaya, ikili duruma tuz biber olunmaması gerektiğini söylemiştir" ifadesine yer verildi. 

DW /TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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