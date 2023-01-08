HDP ortak adaya sıcak bakıyor

Pervin Buldan'ın HDP'nin seçime kendi adayıyla gireceği açıklamasının ardından Saruhan Oluç, muhalefet partileri ile ortak bir adayda buluşmaya hazır olduklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumartesi günü, partisinin seçime kendi adayıyla gireceğini açıklamıştı. Bunun ardından HDP Meclis Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, diğer muhalefet partileri ile ortak bir adayda buluşmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumartesi günü katıldığı Tele1 yayınında Buldan'ın açıklaması sorulan Oluç, "Bazı konuları müzakere etmek istediğimizi söyledik. Bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum yüzde 12-13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz. Kendi adayımızı çıkarırız ve mücadelemizi sürdürürüz" ifadelerini kullandı. Oluç, "Elbette ortak bir adayda buluşmak isteriz ama buluşulmuyorsa da kendi adayımızla gireriz" diye konuştu.

Saruhan Oluç Fotoğraf: DW/K. Akyol

2021 yılında açıkladıkları tutum belgesinde ortak adaya sıcak baktıklarını dile getirdiklerini anımsatan Oluç, tutumlarında o günden bugüne bir değişiklik olmadığının altını çizdi. HDP'li siyasetçi, 2023'teki seçimin "rejimi değiştirmesi gereken" bir seçim olduğunu ve bu seçimi önemsediklerini kaydetti. "Aday belirleme meselesinin kolaylıkla halledilebilecek bir iş olmadığını" kaydeden Oluç, "Aday belirleme çalışması sürüyor. Bu konuda komisyonumuz çalışıyor. Komisyon çalışması bitirince adayı kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Oluç, "Biz kendimize güveniyoruz. 2014'ten beri girdiğimiz her seçimde oylarımızı artırdığımızı biliyoruz. Bundan dolayı bir kibrimiz yok. Bir şımarıklık içinde falan da değiliz" diye konuştu.

Pervin Buldan, Kars'ta yaptığı açıklamada, "Biz HDP olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek" demişti.

Buldan, "Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, geçen hafta yazdığı bir makalede, muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşememesinin bir "trajedi" olacağını söylemişti.

DW / BÜ,ET