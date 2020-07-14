HDP milletvekiline 10 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Tosun'un katılmadığı duruşmada mahkeme Tosun'a yönelik yurt dışına çıkış yasağının da devamına karar verdi. Mahkeme, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme kararında istinaf yolunun açık olduğu da belirtildi.

Tanık ifadeleri

Tosun savcılık iddianamesinde "Terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunmak"la suçlanıyordu.

Dava dosyasında tanık ifadelerine yer verilmiş, güvenlik güçleri ile PKK arasında 2015 yılında Sur ilçesinde yaşanan çatışmalarda Tosun'un "PKK mensuplarına katılarak güvenlik güçlerine yönelik silahlı çatışmaya girdiği, yaralanan örgüt üyelerinin tedavilerini gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için diğer örgüt üyelerine yardım ettiği" iddia edilmişti.

Tosun'un avukatları ise tanık beyanlarının, kişilerin Sur ilçesinde gözaltına alınırken verdiği beyanlar olduğunu ve zor kullanarak alındığını belirterek suçlamaları reddetti.

DW/BK,SSB

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