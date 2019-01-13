HDP milletvekili Leyla Güven tahliye edildi

Yaklaşık bir yıldır cezaevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tahliyesine karar verildi.

Güven'in tahliyesi sonrası ilk fotoğraf HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Güven ve avukatlarının katılmadığı duruşmada sanığın tutukluluk halini değerlendiren mahkeme, HDP'li vekilin yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları nedeniyle 22 Ocak 2018'de gözaltına alındıktan sonra 31 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemenin kararıyla tutuklanmıştı. Hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilerek meclise girmişti. Güven, TBMM'nin 27'nci dönemindeki tek tutuklu milletvekiliydi.

Güven'in başlattığı açlık grevi

Güven, cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması talebiyle 8 Kasım 2018'de açlık grevine başlamıştı. HDP, iki buçuk ayı aşkın süredir açlık grevinde olan Güven'in durumunun hayati risk teşkil ettiğini belirtiyordu.

Güven'in açlık grevi sürerken Abdullah Öcalan'ın 12 Ocak'ta kardeşi Mehmet Öcalan'la görüşmesine izin verilmişti. Abdullah Öcalan, İmralı'da ailesinden son olarak yine kardeşi Mehmet Öcalan ile 11 Eylül 2016'da görüşmüştü. PKK lideri, avukatlarıyla ise en son 27 Temmuz 2011'de görüştü.

DW/CÖ,EC

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