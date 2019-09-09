 HDP milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma | TÜRKİYE | DW | 15.09.2019

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TÜRKİYE

HDP milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın Leyla Güven'in son günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

Leyla Güven geçen Cuma günü Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Savaşı çıkaran HDP değil! Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe, gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaş da olacak" demişti.

DHA'nın haberine göre Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Leyla Güven'in açıklamaları eleştirilmişti. "İktidara açık çağrımızdır" denilen açıklamada, "Türk Devleti dağa çıkarılan evlatlarını gidip alacak kudrete sahiptir. Devletin sabrı olmaz, tavrı olur. Devlet bir parti kapısına gidip aktör olamaz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

Leyla Güven Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olduğu sırada PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrite son verilmesi talebiyle 8 Kasım 2018 tarihinde açlık grevine başlamıştı. Güven sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019 tarihinde tahliye edilmişti.

DHA / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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