HDP Marmaris binasına silahlı saldırı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına silahlı saldırıda bulunan A.T.D. isimli kişi gözaltına alındı. 28 yaşındaki şüphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.



Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir ay süreyle kaldığı belirlendi.

HDP ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın, HDP binasına elindeki av tüfeğiyle ateş açarak girdiği, içeride de silahı ateşlediği belirtildi. Olay yerine polislerin gelmesi üzerine teslim olan ve gözaltına alınan A.T.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Parti binasında, duvarlarda ve eşyalar üzerinde çok sayıda saçma izi olduğu gözlendi.



HDP Marmaris İlçe Başkanı Güven Göknar, polisin bildirmesiyle durumdan haberdar olduklarını ve parti binasına geldiklerini belirterek, "Saldırganın, 3 yıl önce parti binasına saldıran kişi olduğunu öğrendik. Psikolojik sorunları olduğu söylendi. Durumdan genel merkezimizi bilgilendirdik. Binadaki hasarla ilgili çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Valilik ve Başsavcılıktan açıklama

Muğla Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "14.07.2021 Çarşamba günü saat 06.20 sıralarında Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan 2018 yılında da HDP ilçe binası camını kırdığından, mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapılan A. T. D. isimli şahıs, olay mahallinde güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir" denildi.





Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzalı açıklamada ise "olayın faili olduğu tespit edilen ve psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin bilgiler bulunan 1993 doğumlu A.T. D.nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, söz konusu olayda ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı" bildirildi.

İzmir'de de bir ay önce HDP binasına saldırı olmuştu



İzmir'de, 17 Haziran'da HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırgan Onur Gencer polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olayda, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz hayatını kaybetmişti.

Mahkemece tutuklanan Gencer, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söyleyerek, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım" demişti.

Marmaris saldırısına tepkiler

HDP Marmaris ilçe binasına yönelik saldırı kamuoyunda da yoğun tepkiye yol açtı.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sivillere 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında silah dağıtıldığı iddalarıyla gündeme gelen tartışmaya atıfla "Önlem alınmazsa katliamlar yaşanabilir" uyarısı yaptı.

DEVA Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "Siyasette nefret dilinin sokakta şiddet doğurması maalesef kaçınılmazdır. Nefret eken malum siyasiler toplumsal barışa kasteden bu vahim saldırılardan bizzat sorumludur" ifadelerini kullandı.

AKP Meclis Grubu Başkanı Naci Bostancı da saldırıyı kınayarak bu tür saldırıların amacının toplumsal istikrarsızlık olduğunu belirtti, "Hassasiyetle araştırılmalı, hukuk temelinde gereken yapılmalıdır" dedi.

Ancak HDP'ye yönelik saldırılardan iktidarın partiye yönelik söylemini sorumlu tutan çok sayıda tepki de geldi.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin, "Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü 'nasılsa' hemen öğrenildi ve resmî medya tarafından açıklandı. Bari bu kadar açık oynamayın da, merak edelim" şeklinde paylaşım yaptı.

Eski milletvekillerinden Nesrin Nas, "Nedense HDP düşmanlığı psikolojik rahatsızlığı olanların ortak özelliği. Neden başka bir şeye saplanıp kalmıyorlar da HDP tabelası görünce dengelerini kaybediyorlar acaba?" sorusunu yöneltti.

DW,DHA / BK,ET

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