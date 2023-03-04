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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
Mithat SancarFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

HDP: Kimse umutsuzluğa kapılmasın

24 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, halka umutsuzluğa, güvensizliğe kapılmama çağrısında bulundu. Partinin eski eş genel başkanı Demirtaş da mesajında, "Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sancar, Altılı Masa'da yaşanan krize dair, "Tüm toplumsal ve siyasal muhalefeti, umudu büyütmek için demokrasi, adalet ve özgürlük hedefleri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi daha da büyütme günüdür. HDP, bu konuda üzerine düşen bütün sorumlulukların farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek birikime, iradeye ve kararlılığa sahiptir" diyen Sancar, "Kimsenin herhangi bir şekilde umutsuzluğa, güvensizliğe kapılmasına hiçbir şekilde gerek yok" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Şahısları, makam paylaşımları, siyasi ayak oyunlarını değil, politik ilkeleri ve halka karşı sorumluluğu önceleyen her türlü gelecek tahayyülüne sahibiz ve demokratik siyaseti başarıya ulaştırma konusunda kararlıyız" dedi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tavrı ne olacak?

Millet İttifakı'nın 5 partiyle yola devam etmesi ve cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesi durumunda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tavrının ne olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Sancar, "Bizlerin bu konuda hangi yolu ve yöntemi izleyeceğimiz daha önce defalarca sözcülerimiz ve temsilcilerimiz tarafından açıklanmıştır. Elbette gelişmeleri takip edeceğiz. Kurullarımızda ve ittifak güçlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Tutumumuzu da bu süreçlerin sonunda ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Demirtaş: Siz halksınız, inandığınız yolda yürüyün

Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin" ifadelerini kullandı:

Demirtaş, mesajının devamında, "Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız. Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin" dedi.

 

DW / ET,SÖ

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