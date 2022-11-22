  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Taksim Saldırısı
Gölge Diplomatlar Araştırması
Ukrayna Savaşı
HDP'ye savunma için verilen ek süre 25 Kasım'da doluyor
HDP'ye savunma için verilen ek süre 25 Kasım'da doluyorFotoğraf: Paul Zinken/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

HDP kapatma davasında son durum ne?

Alican Uludağ
42 dakika önce

HDP kapatma davasında oy kullanacak AYM üyesi Muhterem İnce'nin HDP'yi terörle ilişkilendiren paylaşımları ortaya çıktı. HDP, İnce hakkında reddi hâkim talebinde bulunmayı değerlendiriyor.

https://p.dw.com/p/4JrEg

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasında kritik bir sürece girildi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), partiye verdiği ek savunma süresi 25 Kasım'da dolacak. AYM, artık "sözlü savunma" aşamasına geçecek. Ancak bu süreçte Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin HDP'yi terörle ilişkilendiren paylaşımları ortaya çıktı. HDP, bu nedenle İnce hakkında "reddi hâkim" talebinde bulunup bulunmamayı değerlendirmeye aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında açtığı kapatma davasında yargılama, iddianamenin 21 Haziran 2021'de Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlamıştı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı tarafından dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 26 Ekim'de 30 gün ek süre vermişti. Bu sürenin dolacağı 25 Kasım'da HDP'nin ek savunmayı AYM'ye sunacağı öğrenildi.

Sözlü savunma süreci başlıyor

Böylece HDP kapatma davasındaki "ön savunma" aşaması tamamlanarak, sözlü yargılama aşamasına geçilecek. AYM tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddialarını bu kez sözlü olarak dile getirecek. HDP yöneticileri ile siyasi yasak istenen partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimler ise sözlü savunma yapacak.

Sözlü savunmadan sonra kapatma talebi görüşülecek

Bütün sürecin ardından AYM Başraportörü, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri inceleyerek esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

AYM üyesi İnce'den tartışmalı HDP paylaşımları

HDP için kapatma kararı çıkması için 15 üyeden 10'nun oyu yetecek. Bu nedenle AYM'deki dengeler belirleyici olacak. AYM'de Başkan Zühtü Arslan'ın arasında bulunduğu 5 üyenin "muhalif" olduğu biliniyor. İrfan Fidan'ın arasında bulunduğu 9 üye ise genellikle hak ihlali karşıtı kararlara imza atıyor.

HDP hakkında açılan kapatma davasında kararı AYM verecek
HDP hakkında açılan kapatma davasında kararı AYM verecekFotoğraf: DW/U. Danisman

İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaparken Sayıştay Üyeliği'ne seçilen ve kısa sürede buradan TBMM tarafından AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce'nin ise henüz AYM kararlarındaki duruşu netleşmedi. Bu nedenle İnce'nin HDP kapatma davasındaki oy tercihi sonuca etkili olacak.

Ancak Muhterem İnce'nin geçmişte HDP aleyhinde bazı paylaşımları ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcılığı yaptığı dönemde Süleyman Soylu'nun bir konuşmasını Twitter'da paylaşan Muhterem İnce, 21 Şubat 2021 tarihinde HDP'yi "terörist kargoculuğu yayıp, dağa adam kaçırmakla" suçladı. İnce, "Terörist kargoculuğu yapıp dağa adam kaçıran HDP milletvekili ve yardakçıları zarar ve ziyandan öte geçemeyen zavallılardır. Diyarbakır Annelerinin acılarının sorumlusu işte bunlardır" diye yazdı.

İnce'nin bir diğer paylaşımı ise HDP'li belediyelerin "terörden arındırıldığı" şeklinde oldu. 18 Kasım 2020'de kayyım tarafından yönetilen Batman Belediyesi'ni ziyaret eden Muhterem İnce, buna ilişkin "Terörden arındırılan belediyeler. 1 yıl görevde kalan HDP'li Batman Belediye Başkanı 150 Milyon TL ilave borç bıraktı. Bu süreçte vatandaşa sunduğu hizmet sayısı: 0. 7 aydır görevde olan Belediye Başkan Vekilimiz hem borç ödedi hem de hizmet üretti. Teröre değil millete hizmet" paylaşımını yaptı.

İhsas-ı rey tartışması

İnce'nin HDP'yi terörle ilişkilendiren paylaşımları ise bir davada tarafını önceden belli etme anlamına gelen "ihsas-ı rey" tartışmasına neden oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede HDP, PKK'nın siyasi uzantısı olmakla suçlanıyordu. HDP'nin "PKK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunduğu" öne sürülen iddianamede, "Aslında HDP ile PKK-KCK arasında bir fark yoktur" denilmişti.

HDP reddi hâkim talebini değerlendirecek

Alınan bilgiye göre HDP, Muhterem İnce hakkında reddi hâkim talebinde bulunmak için söz konusu paylaşımları gündemine aldı. Anayasa Mahkemesi üyeleri, olası bir başvuruda talebi kabul ederse, Muhterem İnce oymalara katılamayacak.

DW Türkçe'ye konuşan HDP'nin hukukçu milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, geçmişte HDP'yi doğrudan hedef gösteren bir kişinin bugün kapatma davası için oy kullanacak olmasının mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

HDP daha önce de eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan hakkında AYM'ye reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Dilekçede, hakkında siyasi yasak istenenlerle ilgili 26 soruşturmada Fidan'ın imzası olduğu belirtilmişti. Ancak AYM heyeti, talebi reddetmişti. 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei Fotoreportage Institutionen

HDP: AKP'nin de altına dinamit döşüyorlar

HDP: AKP'nin de altına dinamit döşüyorlar

HDP, kapatma davasının arkasında MHP lideri Bahçeli'nin olduğunu ileri sürerek çözüm sürecinin kriminalize edilmeye çalışıldığını, bunun AKP açısından da tehdit oluşturduğunu savundu.
Politika21 Ocak 2022
Sembol fotoğraf

HDP kapatma davasına nasıl hazırlanıyor?

HDP kapatma davasına nasıl hazırlanıyor?

HDP, kapatma davasında savunma stratejisini belirledi. AİHM’in verdiği kararlar emsal gösterilecek, AKP kapatma davası hatırlatılacak. İmralı görüşmeleri üzerinden çözüm sürecine ve iktidarın rolüne işaret edilecek.
Politika3 Eylül 2021
Symbolbild Pro-Kurdische Partei HDP

HDP kapatma davası savunmasında AYM'den ek süre istedi

HDP kapatma davası savunmasında AYM'den ek süre istedi

HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi’nden savunma için 30 günlük ek süre talep etti.
Politika16 Ağustos 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

HDP'ye savunma için verilen ek süre 25 Kasım'da doluyor

HDP kapatma davasında son durum ne?

Politika42 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Reisepass Symbolbild

Almanya’dan 'çifte vatandaşlık' açılımı

Almanya’dan 'çifte vatandaşlık' açılımı

Hukuk ve Adalet5 saat önce
Suriye İdlib'de bir Türk tankı

Türkiye’nin hava harekâtı kara ile devam eder mi?

Türkiye’nin hava harekâtı kara ile devam eder mi?

Politika16 saat önce
Indonesien, Verletzte nach Erdbeben

Endonezya’daki deprem neden çok hasara yol açtı?

Endonezya’daki deprem neden çok hasara yol açtı?

Politika21 dakika önce
Türkei Akbank Istanbul

BDDK'nın TROY şartı bankacıları telaşlandırdı

BDDK'nın TROY şartı bankacıları telaşlandırdı

Ekonomi21 Kasım 2022
DW Türkçe, geri gönderme merkezlerindeki kötü muamele iddialarını araştırdı

Geri gönderme merkezleri: İdari gözetim mi cezaevi mi?

Geri gönderme merkezleri: İdari gözetim mi cezaevi mi?

Göç21 Kasım 2022
Kadın örgütleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadın cinayetlerini artırdığı görüşünde.

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Suç20 Kasım 2022
Ana sayfaya dön