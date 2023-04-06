  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
HDP Genel Merkezi
Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

HDP kapatma davasında sözlü savunma yapmayacak

3 saat önce

Kapatma davasında sözlü savunmanın seçimler sonrasına ertelenmesi yönündeki başvuruları reddedilen HDP, Anayasa Mahkemesini "serbest ve adil seçimlere müdahale" ile suçladı.

https://p.dw.com/p/4PnDY

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkında Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) süren kapatma davasında sözlü savunma vermeyeceğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılmasına ilişkin yapılan bütün başvuruların AYM tarafından gerekçesiz olarak reddedildiği belirtilerek Mahkeme'nin sözlü savunma için 11 Nisan tarihini vermesinin "serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına geldiği" kaydedildi.

Açıklamada, ilk sözlü savunma tarihinin Mahkemece 14 Mart 2023 olarak belirlendiği belirtilerek "Ülkenin içinden geçtiği siyasal süreç, yaşanan deprem felaketi ve seçim dönemine resmen girilmiş olması gibi esaslı sebeplerden ötürü sözlü savunma tarihinin seçim sonrasına bırakılması talebini içeren üç ayrı dilekçe farklı tarihlerde Yüksek Mahkeme’ye ibraz edilmiştir. 16 Ocak 2023 ve 15 Mart 2023 tarihli talepler hakkında Yüksek Mahkeme tarafından gerekçesiz şekilde ret kararı verilmiş, 6 Mart 2023 tarihli talep hakkında ise kabul kararı verilip sözlü savunma tarihi 11 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir" denildi.

HDP açıklamasında, "seçim dönemine resmen girilmiş olması, aday adaylık başvuru süreçleri, parti lansmanı, milletvekili aday tanıtımı, seçim programı, miting, toplantı ve siyasi çalışmaların yarattığı yoğunluk sebebi ile belirlenen tarihte sözlü savunma yapılmasının imkan dahilinde olmadığı" belirtilerek "Türkiye demokrasi ve hukuk tarihini önemli ölçüde etkileyecek olan bu davada yapılacak olan sözlü savunmanın bu yoğun çalışma süreci içerisinde yapılması mümkün olmayacaktır. Bu itibarla 11 Nisan 2023 tarihinde sözlü savunma yapamayacağımız konusunda Yüksek Mahkeme’yi bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

DW/BK,BÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı

Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Ankara'daki törende seçim beyannamesini açıkladı. Toplantının açılış konuşmalarını seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girecek olan HDP'nin eş genel başkanları yaptı.
Politika30 Mart 2023
HDP eş genel başkanları Buldan ve Sancar CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi: Sorunların çözüm yeri TBMM

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi: Sorunların çözüm yeri TBMM

TBMM'de bir araya gelen HDP eş başkanları Buldan ve Sancar ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözüm yeri TBMM'dir" vurgusu yaptı.
Politika20 Mart 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Ankara | Oppositionsparteien, Programmvorstellung

İttifaklarda son dakika sürprizleri

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar (ortada), Rus, İranlı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeden ayrılırken

Türkiye ve Suriye aynı masada: Kazanan kim?

Türkiye ve Suriye aynı masada: Kazanan kim?

Politika6 saat önce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce'ye ne teklif edildi?

Muharrem İnce'ye ne teklif edildi?

Politika7 saat önce

Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası

Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası

Politika14 saat önce
Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Seçim güvenliği: Sivil inisiyatifler neler yapıyor?

Seçim güvenliği: Sivil inisiyatifler neler yapıyor?

Politika14 saat önce

Deprem molozlarında asbest riski

Deprem molozlarında asbest riski

Doğa ve Çevre23 saat önce04:49 dak.
Türkei Diyarbakir Schülerin Gül Karen Aça

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Eğitim5 Nisan 202303:49 dak.
Ana sayfaya dön