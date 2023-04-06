HDP kapatma davasında sözlü savunma yapmayacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkında Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) süren kapatma davasında sözlü savunma vermeyeceğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılmasına ilişkin yapılan bütün başvuruların AYM tarafından gerekçesiz olarak reddedildiği belirtilerek Mahkeme'nin sözlü savunma için 11 Nisan tarihini vermesinin "serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına geldiği" kaydedildi.

Açıklamada, ilk sözlü savunma tarihinin Mahkemece 14 Mart 2023 olarak belirlendiği belirtilerek "Ülkenin içinden geçtiği siyasal süreç, yaşanan deprem felaketi ve seçim dönemine resmen girilmiş olması gibi esaslı sebeplerden ötürü sözlü savunma tarihinin seçim sonrasına bırakılması talebini içeren üç ayrı dilekçe farklı tarihlerde Yüksek Mahkeme’ye ibraz edilmiştir. 16 Ocak 2023 ve 15 Mart 2023 tarihli talepler hakkında Yüksek Mahkeme tarafından gerekçesiz şekilde ret kararı verilmiş, 6 Mart 2023 tarihli talep hakkında ise kabul kararı verilip sözlü savunma tarihi 11 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir" denildi.

HDP açıklamasında, "seçim dönemine resmen girilmiş olması, aday adaylık başvuru süreçleri, parti lansmanı, milletvekili aday tanıtımı, seçim programı, miting, toplantı ve siyasi çalışmaların yarattığı yoğunluk sebebi ile belirlenen tarihte sözlü savunma yapılmasının imkan dahilinde olmadığı" belirtilerek "Türkiye demokrasi ve hukuk tarihini önemli ölçüde etkileyecek olan bu davada yapılacak olan sözlü savunmanın bu yoğun çalışma süreci içerisinde yapılması mümkün olmayacaktır. Bu itibarla 11 Nisan 2023 tarihinde sözlü savunma yapamayacağımız konusunda Yüksek Mahkeme’yi bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

DW/BK,BÖ

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