HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırı davası başladı

HDP İzmir İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen ve çalışan Deniz Poyraz’ın katledildiği saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün İzmir’de başladı. Davada yalnızca katil zanlısı Onur Gencer yargılanırken, olayın arka planında herhangi bir örgüt veya kişi olup olmadığı gün yüzüne çıkarılamadı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak davada, Deniz Poyraz’ın ailesinin yanı sıra HDP de müşteki olarak temsil edilecek. Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri, MYK üyeleri ile kadın örgütleri izleyecek.

HDP’den yapılan yazılı açıklamada, saldırının hedefinde olan partinin davaya katılma talebinde bulunacağı belirtilerek, “Olayı tek kişinin tekil saldırısı olarak yansıtmaya çalışan anlayışa karşı partimiz hukuksal mücadelesini katil ve arkasındaki karanlık yapılarla bir mücadele süreci olarak ele alacak” denildi.

"Katliamı kimler planladı?"

"Deniz Poyraz Davası” isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Saldırının hedefi olan HDP bu davanın tarafıdır” ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, şu sorular yöneltildi:

"Bu katliamı kim ya da kimler hangi amaçla planladı? Katili kimler finanse etti? ‘Adın ne abiciğim' diyen kolluğun kendilerini defalarca arayan katille ilişkisi nedir? Saldırıya neden müdahale edilmemiştir? Katilin HDP’yi hedef haline getiren siyasi yapılarla ilişkisi nedir?”

İddianamede, Onur Gencer hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme” suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

HDP İzmir İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen saldırı, partiye 7 Haziran 2021 tarihinde açılan kapatma davasından 10 gün sonra gerçekleştirildi. Saldırgan Onur Gencer, 17 Haziran günü bir taksiyle İzmir’in Konak ilçesi Hürriyet Bulvarı, No 5 adresli binanın 2. katında İzmir İl Başkanlığı’na gitti. Olay günü yalnızca içeride Deniz Poyraz bulunuyordu. Poyraz’ı öldüren Gencer, içerideki eşyalara da zarar verdi. Binadan çıkarken polisler tarafından yakalanan Gencer, katliamdan sonra Deniz Poyraz’ın fotoğrafını, whatsapp durumunda “Leş 1” ifadesiyle paylaştı.

Saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın cenaze töreninden

Saldırı nasıl planlandı?

Katliamdan sonra başlatılan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler, Onur Gencer’in bu saldırıyı önceden planladığını ortaya koydu. Acil tıp teknisyeni olan Gencer, Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında Suriye Menbiç kırsalında konuşlu TSK birliklerinde bir ay görevlendirildi. Gencer burada elinde uzun namlulu silahla askeri mevzide fotoğraf çekerek, bunu Instagram hesabından paylaştı. Gencer’in Suriye’den dönmesinin ardından aklında saldırı fikri oluştu.

Gencer, ifadesinde ilk hedefinin “PKK’ya yardım edenler” olduğunu savunarak, bu konuda yaptığı araştırmada Bayraklı’da kömür satan bir aileyi tespit ettiğini, ancak 31 Aralık 2020’de işyerinin erken kapanması nedeniyle bu fikrinden vazgeçtiğini iddia etti. Gencer, daha sonra HDP İl Binası’na saldırma kararı aldığını ifade etti.

"Öldür 4-5 tane"

Gencer, 4 Mayıs 2021'de İbrahim adlı arkadaşıyla silah fotoğrafı üzerine yaptığı yazışmada, “Kanki madem bu yobazlara bu kadar kızgınsın, al babanın silahını öldür 4-5 tane, kafan rahat etsin, zaten gelecek bok gibi” ifadesini kulandı.

Sanık, saldırı planı kapsamında 1 Haziran'da aynı binada bulunan bir İngilizce kursuna kayıt oldu, bu sayede HDP İl Başkanlığı’nda keşif yaptı. Gencer, psikolojik tedavi görmesine karşın Gaziemir Emniyet Müdürlüğü’nden silah satın alma belgesi temin etti. Bunun ardından 3 bin 500 TL’ye bir silah satın aldı. Çiğli’de bir poligona gidip gelmeye başladı.

Gencer, ifadesinde silahı Ankara’da MKE’den almak istediğini, ancak prosedürünün uzun olması nedeniyle vazgeçtiğini belirterek, “Eğer silahı Ankara'dan satın alsaydım HDP genel merkezine saldırı yapabileceğimi düşünüyordum” dedi.

Gencer, katliamdan 2 gün önce Instagram hesabından “Kin yuttuk, kan kusturacağız, o… çocukları” paylaşımı yaptı.

Savcılığın araştırmasında, saldırganın telefonunun olaydan önce HDP binasının bulunduğu bölgeden 115 kez sinyal verdiği, 24 kez belirlenen bölgeye gittiği tespit edildi.

Gencer’in saldırıyı adım adım planlamasına ilişkin bilgilere karşılık savcılık, saldırganla bağlantılı kişileri belirleyemedi. İddianamede, “Olay öncesinde, olay anında ya da olay sonrasında sanığa yardım eden, sanığı azmettiren herhangi bir kişinin bulunamadığı, sanığın herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrasında irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği” iddia edildi.

"Kim varsa hepsini öldürecektim"

Gencer ifadesinde, herhangi bir suç örgütü ya da terör örgütü ile bağlantısı olmadığını iddia ederek şunları kaydetmişti:

“Sadece PKK terör örgütüne karşı inanılmaz büyük bir kin ve nefret duygusu besliyorum. Ölen kişiyi tanımıyorum. Olay yeri ile ilgili yaptığım keşiflerde de sadece binayı tanımak ve dairenin içerisini görmek istedim. Dairede bulunan ya da bulunabilecek kişilerin kim olduklarını bilmediğim için herhangi bir şahsa yönelik olarak saldırı planı yapmadım. Amacım içeri girdiğimde karşıma çıkacak kim varsa hepsini öldürmek ve kan kusturmaktı.”

Alican Uludağ

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