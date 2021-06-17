HDP il binasına saldırıya tepkiler

İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen, parti çalışanı Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği saldırıdan HDP iktidarı sorumlu tutarken iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçiler saldırıya tepki gösterdi.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırının ardından yaptığı açıklamada "İktidar bu saldırının sorumlusudur! Düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetin de bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden MHP'ye de tepki gösteren Sancar, "Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur" dedi.

Bu saldırının "tek hedefinin ve asıl hedefinin HDP olmadığını herkesin daha açık görmesi ve dile getirmesi gerekiyor" diyen Sancar, "Yapılmak istenen bellidir; bir kaos planı, bir iç çatışma hesabı devreye sokulmuştur" şeklinde konuştu.

Sancar, bugün İzmir İl Örgütü'nde saldırının gerçekleştiği saatlerde 40 kişilik yönetici grubunun toplantısının yapılacağını, daha önceden planlanmış bu toplantının acil bazı nedenlerden dolayı ertelendiğini de aktardı.

AKP'den kınama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HDP'ye yönelik "saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz" dedi. "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir" diyen Ömer Çelik, "Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır" ifadesini kullandı.

"Kimse bu provokasyondan medet ummasın!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıda yaşamını yitiren 38 yaşındaki parti çalışanı Deniz Poyraz için HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan Kılıçdaroğlu, Poyraz'ın ailesine başsağlığı dilerken, "Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saldırıyı kınarken, yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diledi. Karamollaoğlu, "Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Akşener saldırıyı kınadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diyen Akşener, "Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" ifadesine vurgu yaptı.

Ali Babacan'dan kınama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "saldırı şiddetle" kınadığını söyledi. Saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz'a başsağlığı dileyen Ali Babacan, "Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır" ifadesine vurgu yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da HDP'ye yönelik saldırıyı kınadı. Deniz Poyraz'ın ailesine başsağlığı dileyen Davutoğlu, "Şiddet kaybetmeye mahkumdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır" ifadelerini kullandı.

"Saldırı açık bir provokasyondur"

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, HDP'ye yönelik saldırıyı "açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi. Yaşamını yitiren Deniz Poyraz'a başsağlığı dileyen Serkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefete 'bunlar daha iyi günleriniz' diye tehditler savurarak, ülkeyi tehlikeli bir toplumsal kutuplaşmanın kucağına iten iktidarı bu dili terk etmeye ve önlem almaya davet ediyorum. Bu millet demokrasiden ve hukuk devletinden uzak, 90'lar benzeri bir siyasi iklimi hak etmiyor."

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer ise Twitter hesabından Deniz Poyraz'ın ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dilerken, "Ülkemizin en acil ihtiyaçları olan barış ve demokrasiyi getireceğiz" dedi.

Sedat Peker'den HDP açıklaması

Öte yandan son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Sedat Peker de HDP'ye yönelik saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayın provokasyon olduğunu savundu. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Peker, "Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Saldırgan gözaltına alındı

İzmir'de 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2'inci katındaki HPD merkezine bu sabah saat 11:05 sularında düzenlenen saldırı sonucu parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırganın sağlık çalışanıyken istifa ederek görevinden ayrılan O.G. isimli şahıs olduğu belirtildi. Valilik şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

DW, DHA, ANKA/JD, HS

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