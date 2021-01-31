 HDP ″Herkes için Adalet″ kampanyası başlattı | TÜRKİYE | DW | 08.02.2021

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TÜRKİYE

HDP "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı

HDP, "Herkes için Adalet" kampanyasını bugün Ankara'da başlattı. Okunan bildiride Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "adalet" sorunları vurgulandı ve mücadele çağrısı yapıldı.

Herkes için Adalet kampanyası

"Herkes için Adalet" kampanyası

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "toplumsal adaleti sağlamak amacıyla" Haziran ayına kadar sürdürmeyi planladığı "Herkes için Adalet" kampanyası bugün Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle başladı. Kampanya kapsamında 4 ay boyunca sokakta, sanal ve gerçek ortamlarda toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Türkei | HDP Kampagne: Gerechtigkeit für alle

HDP "Herkes için Adalet" kampanyası

Kampanyanın tanıtıldığı etkinliğe çeşitli sendikaların temsilcileri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar katılırken HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan kampanyaya dair deklarasyonu okudu.

Deklarasyonda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirilirken, Türkiye'nin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların bir "adaletsizlik" ortamı yarattığına vurgu yapıldı:

"Türkiye’de uzun süredir yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal kriz, bir adaletsizlik ve eşitsizlik rejimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yaşamın tüm alanlarına sirayet etmektedir. İktidarın düşmanlaştırıcı dili, ne yazık ki, toplumun temel harcı olan insani değerleri bir bir aşındırmakta, toplumu ahlaki bir yozlaşma girdabına sürüklemekte, toplumsal çözülmeyi dayatmaktadır. Bu krizlerin her birinin ayrı ayrı sonuçları olsa da, hepsinin toplamda ürettiği ve giderek çığ gibi büyüyen ortak bir sonuç vardır: Adaletsizlik."

Buldan ve Sancar okudukları deklarasyonda Türkiye'de ekonomi, siyaset, yargı, Kürt sorunu, cezaevleri, gençlik, toplumsal cinsiyet, sağlık, eğitim ve iklim gibi çeşitli başlıklarda adaletsizliklerin yaşandığına dikkat çekerek "herkes için adalet mücadelesi" çağrısı yaptı.

 

DW / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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